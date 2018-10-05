طمرة:, اصابة, طفل, (عامان, ونصف), بجراح, خطيرة, جراء, تعرضه, للدهس,

في بيان وصل لصحيفة الصنارة مساء اليوم الجمعة من الناطق بلسان الشرطة جاء فيه أن طفلًا يبلغ من العمر عامين ونصف من سكان مدينة طمرة اصيب بجراح خطيرة جراء تعرضه للدهس داخل محطة وقود قرب مدينة سخنين

الطواقم الطبية التابعة لمؤسسة نجمة داوود الحمراء نقلت الطفل المصاب الى مستشفى رمبام الحكومي في مدينة حيفا لتلقي العلاج في حين باشرت الشرطة بالتحقيق في ظروف الحادث وملابساته