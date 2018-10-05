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كفرقاسم: مصرع شاب (30 عاما) داخل منزله اثر صعقة كهريائية



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لقي شاب يبلغ من العمر (30  عاما) مصرعه عصر اليوم الجمعة في منزله بمدينة كفرقاسم وذلك اثر تعرضه لصعقة كهربائية

حيق اعلنت طواقم الاسعاف وفاة الشاب على الفور حيث لم تسعفه عمليات الانعاش 

كفرقاسم: مصرع شاب (30 عاما) داخل منزله اثر صعقة كهريائية




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