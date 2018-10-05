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بركة يعقد مؤتمرا صحفيا في موسكو ويلتقي طلابا فلسطينيين في ختام زيارته



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عقد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في ختام زيارته الرسمية الى موسكو مؤتمرا صحفيا في مركز نوڤوستي الإعلامي، التقى فيه مع وسائل الاعلام الروسية والدولية ومع باحثين من معاهد أبحاث ناشطة في موسكو. كما التقى في جامعة الصداقة مع الطلاب الفلسطينيين والعرب هناك.

وفي المؤتمر الصحفي قدم بركة مداخلة، حول قانون القومي الصهيوني الاقتلاعي العنصري، وأخطاره على الشعب الفلسطيني وعلى جماهيرنا العربية في البلاد. وقد أبدى الصحفيون والمختصون اهتماما لافتا بقضية قانون القومية، ومجمل السياسات الإسرائيلية العنصرية، والرافضة لحل الصراع.

وقد أجرت عدة وسائل إعلام روسية مقابلات خاصة بها، مع بركة، على هامش المؤتمر الصحفي، تمحورت حول قانون القومية والسياسات الإسرائيلية، وما يسمى بـ "صفقة القرن" لتصفية القضية الفلسطينية، التي يبلورها البيت الأبيض.

كما استضاف الطلبة الفلسطينيون في جامعة الصداقة، رئيس المتابعة بركة، وسفير فلسطين في روسيا د. عبد الحفيظ نوفل. وادار اللقاء امين سر حركة فتح في روسيا رامي حمدي،

وقد انصب الاجتماع حول التحديات التي تقف امام الشعب الفلسطيني و"قانون القومية" و"صفقة القرن". ثم طرح الطلاب بعض القضايا الأكاديمية، وساهم بالرد عليها القنصل الفخري لروسيا في البلاد، د. امين صفية.

وقد اختتم بركة امس الخميس، زيارة الى موسكو، بدأت يوم الثلاثاء الماضي، والتقى خلالها المبعوث الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وفي افريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، في مكتبه في وزارة الخارجية في موسكو. وقد شارك في اللقاء الذي جرى أمس الاربعاء، سفير فلسطين لدى جمهورية روسيا الاتحادية د. عبد الحفيظ نوفل، والقنصل الفخري لجمهورية روسيا الاتحادية في إسرائيل د. أمين صفية.

بركة يعقد مؤتمرا صحفيا في موسكو ويلتقي طلابا فلسطينيين في ختام زيارته




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