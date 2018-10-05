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الجيش الاسرائيلي يعلن حدود غزة منطقة عسكرية مغلقة



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أعلن الجيش الاسرائيلي طول السياج الحدودي مع قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة.


ودفع الجيش الاسرائيلي بقوات اضافية على طول الحدود مع غزة.

وذكر بيان قوات الجيش الاسرائيلي انه " في إطار تقييم الوضع الّذي أقامه رئيس الاركان غادي إيزنكوت، وباشتراك قادة الجيش و(الشاباك)، تقرّر نشر المزيد من القوات بشكل واسع في الأيام المقبلة والاستمرار بالعمل بعزم لإحباط عمليات التسلل الى اسرائيل ".

وحمل الجيش الاسرائيلي حركة حماس مسؤولية ما يحدث "داخل وخارج قطاع غزة" مؤكدا انه مستعد لمختلف السيناريوهات.

وتنطلق اليوم مسيرات على طول الحدود في الجمعة الـ 27وقالت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار ان الجمعة تحمل اسم "جمعة الثبات والصمود" .




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