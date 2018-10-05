الجيش, الاسرائيلي, يعلن, حدود, غزة, منطقة, عسكرية, مغلقة,

كلمات متعلقةالجيش, الاسرائيلي, يعلن, حدود, غزة, منطقة, عسكرية, مغلقة,
رفضت الحكومة الأمريكية طلب إسرائيل، بالتحقيق مع وزير الخارجية الامريكي السابق...
جاء بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:وقع حادث طرق على الطريق...
اجرت شرطة المرور الفلسطينية استطلاعا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي...
أعلن مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة الفلسطينية د. ياسر بوزية عن إصابة 100...
للمرة الأولى خلال شهر ونصف، أطلق صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل، مساء الجمعة، وسقط...
بلغت حصيلة ضحايا انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بدء المسيرات...
قررت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، توسيع مساحة المشاركة الجماهيرية...
كثفت قوات الجيش الإسرائيلي، الليلة، من تواجدها على مداخل مدينة الخليل الشمالي...
هددت السلطة بانها ستتخذ قرارات من جانب واحد في حال استمرت اسرائيل بالتنكر...
كشفت القناة العاشرة الإسرائيلية، السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين...