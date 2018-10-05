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15 مرشحة يتنافسن على العضوية في بلدية ام الفحم



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تشهد مدينة ام الفحم اجواء انتخابية مميزة , ولاول مرة بعد ترشح 13 قائمة للعضوبة تبين ان بينهم  15 سيدة ترشحن ضمن  القوائم والتي تحصل معظمهن على مقاعد متاخرة الا بعض المرشحات اللواتي تواجدن بالمقاعد المتقدمة.

1) المحامية حنين رجا عبد القادر

2) المربية نادية جميل خالد

3) المربية ريم محمد سلامة 

4) د.سارة محمود حصري

5) الاكاديمية صوفيا جبارين
6) السيدة منى ابو جارور
7) السيدة سلمى محاميد
8) المربية تهاني قرمان محاجنة
9) السيدة رنا صلاح سعيد
10) ديمة اغبارية
11)المرشدة نادية شريدي جبارين
12) عائشة حجار
13) اسراء يوسف محاميد
14) عطاف قاسم جبارين 
15) السيدة هديل ابو غزالة محاجنة




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