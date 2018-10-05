15, مرشحة, يتنافسن, على, العضوية, في, بلدية, ام, الفحم,

تشهد مدينة ام الفحم اجواء انتخابية مميزة , ولاول مرة بعد ترشح 13 قائمة للعضوبة تبين ان بينهم 15 سيدة ترشحن ضمن القوائم والتي تحصل معظمهن على مقاعد متاخرة الا بعض المرشحات اللواتي تواجدن بالمقاعد المتقدمة.

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