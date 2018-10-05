تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-19 18:10:28 مجلس الطلاب الموحد يلتقي رئيس بلدية الناصرة |  2019-01-19 18:08:50 رئيس مجلس محلي طرعان مازن عدوي يتعهد بالوقوف بجانب عائلة صفوري بعد هدم منزلها |  2019-01-19 17:55:42 سناتور امريكي يأمل في تبطيئ وتيرة انسحاب القوات الامريكية من سوريا |  2019-01-19 18:00:12 اصابة رجل اثر شجار عائلي في نحف |  2019-01-19 15:16:39 اهالي ام الفحم يتظاهرون ضد العنف ويغلقون شارع 65 |  2019-01-19 15:10:37 اصابة امرأة من سالم بعيار ناري |  2019-01-19 12:37:49 بعد “الفيديو الفاضح” منى فاروق توضح |  2019-01-19 12:28:53 عائلة صفوري من طرعان تهدم بيتها بنسفها |  2019-01-19 12:25:43 مسؤول قضائي يرحج تقديم لائحة اتهام بحق رئيس الحكومة في ملف 4000 |  2019-01-19 12:22:45 مجلس طرعان يدعم عائلة صفوري بعد قرار الهدم |  2019-01-19 10:39:26 هرمون ينتجه الجسم خلال ممارسة الرياضة يعالج هذه الأمراض |  2019-01-19 10:36:41 زوجة إيكاردي تلقي بالكلمة الأخيرة في مسلسل التجديد |  2019-01-19 10:34:50 اتصالات إسرائيلية لإنجاز صفقة تبادل أسرى قبل الانتخابات |  2019-01-19 10:30:25 اتهام شاب (20عاماً)بقتل واغتصاب الشابة ايه مصاروة |  2019-01-19 08:10:50 مصرع سيدة اثر اندلاع حريق في نيشر |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الاكاديمي محمود ذياب اصغر مرشح بقوائم الانتخابات بام الفحم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



يتافس طالب الحقوق في كليّة نتانيا الأكاديميّة، محمود ذياب اغباريّة من امّ الفحم، على عضويّة البلديّة من خلال خوضه الإنتخابات مع قائمة البيت الفحماوي برئاسة د. سمير صبحي وذلك خلال تواجده بالمقعد الثامن بقائمة العضوية ليكون اصغر شاب بقائمة البيت الفحماوي.


وكان محمود قد  شغل سابقاً منصب رئيس مجلس الطلّاب اللوائي بالإضافة الى انّه من الكاقم الاداري لمجموعات "مبادرون التطوعية " و "أمانينا".و يبلغ من العمر 21 عاماً وهو أصغر مرشّح شاب في قائمته وكلّ القوائم وتليه الطالبة الاكاديمية صوفيا جبارين (22 عام).
الاكاديمي محمود ذياب اصغر مرشح بقوائم الانتخابات بام الفحم




كلمات متعلقة

الاكاديمي, محمود, ذياب, اصغر, مرشح, بقوائم, الانتخابات, بام, الفحم,

تابعونــا

مجلس الطلاب الموحد يلتقي رئيس بلدية الناصرة مجلس الطلاب الموحد يلتقي رئيس بلدية الناصرة 2019-01-19 | 18:10:28

قام مجلس الطلاب الموحد في مدينة الناصرة بزيارة لبلدية الناصرة تم تنسيقها من فترة...

رئيس مجلس محلي طرعان مازن عدوي يتعهد بالوقوف بجانب عائلة صفوري بعد هدم منزلها رئيس مجلس محلي طرعان مازن عدوي يتعهد بالوقوف بجانب عائلة صفوري بعد هدم منزلها 2019-01-19 | 18:08:50

تعهد رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، الوقوف بجانب عائلة صفوري، وتقديم...

اصابة رجل اثر شجار عائلي في نحف اصابة رجل اثر شجار عائلي في نحف 2019-01-19 | 18:00:12

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل ساعة تقريبًا وقع...

اهالي ام الفحم يتظاهرون ضد العنف ويغلقون شارع 65 اهالي ام الفحم يتظاهرون ضد العنف ويغلقون شارع 65 2019-01-19 | 15:16:39

تظاهر العشرات من اهالي ام الفحم ظهر اليوم السبت ضد العنف والجريمة ، مطالبين...

اصابة امرأة من سالم بعيار ناري اصابة امرأة من سالم بعيار ناري 2019-01-19 | 15:10:37

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تحقق بشبهة...

عائلة صفوري من طرعان تهدم بيتها بنسفها عائلة صفوري من طرعان تهدم بيتها بنسفها 2019-01-19 | 12:28:53

ستقوم عائلة صفوري في طرعان بعد قليل بهدم منزلها بايديها, ذلك بعد ان ضاق بها الحال...

مسؤول قضائي يرحج تقديم لائحة اتهام بحق رئيس الحكومة في ملف 4000 مسؤول قضائي يرحج تقديم لائحة اتهام بحق رئيس الحكومة في ملف 4000 2019-01-19 | 12:25:43

قال مسؤول قضائي كبير إن المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت تبنى توصية...

مجلس طرعان يدعم عائلة صفوري بعد قرار الهدم مجلس طرعان يدعم عائلة صفوري بعد قرار الهدم 2019-01-19 | 12:22:45

بعد استنفاذ المسار القضائي في قضية منزل عائلة صفوري، ورفض التماس العائلة ضد هدم...

اتصالات إسرائيلية لإنجاز صفقة تبادل أسرى قبل الانتخابات اتصالات إسرائيلية لإنجاز صفقة تبادل أسرى قبل الانتخابات 2019-01-19 | 10:34:50

كشفت مصادر في حركة حماس عن محاولات واتصالات غير مباشرة تقودها حكومة الاحتلال...

اتهام شاب (20عاماً)بقتل واغتصاب الشابة ايه مصاروة اتهام شاب (20عاماً)بقتل واغتصاب الشابة ايه مصاروة 2019-01-19 | 10:30:25

وجهت الشرطة الأسترالية السبت لرجل في العشرين من عمره تهمة اغتصاب وقتل الطالبة ...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مجلس محلي كفر مندا ندوة قضايا سكتم خارطة هيكلية حول تنظيم ضبط مكافحة مفرقعات العاب نارية خطيرة محظورة مصادرتها شفاعمرو مدينة شرطة رضيعة مخدرات طرعان تسمم والدها يدخن الى جانبها مستشفى اصابة رمبام كفر مندا سلاح ضبط كارل جوستاف بندقية حملة تفتيشكفر كنا اصابة شاب الرأس مروحية نقله للمستشفى شجار بين شابين اطلاق اسم كفر كنا على شارع رئيسي وسط عمان تبرعات شخص مسجد قديم كفر مندا صندوق كاميرات مراقبة قرية شمعون جابسو السجن لمدة 100 يوم يغادر الافراج اطلاق سراح نتسيرت عيليت سابقاكنيسة الروم البشارة الارثوذوكس مشاركة واسعة قداس احتفالي جناز المسيح الناصرة لجنة المتابعة اجتماع طارئ في كفر قرع احداث الوسط العربي اخراج صحافةمنشطات ممنوعة اعتقال مشتبه عقاقير مداهمة بيت قرية دير الأسد شرطة التزام تام اضراب عام يوم الارض ام الفحم وادي عارة محلات اغلاق جميع محمد عبد السلام زيدان كفر مندا يحصل على علامة 800 البسيخومتري في امتحان رجل عمال عربي منطقة سخنين يهودية شاب عربي اعتقال كفر قاسم محمد مهدي رابي مصرع متأـصرا بجراحه حادث طرق ذاتي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com