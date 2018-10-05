الاكاديمي, محمود, ذياب, اصغر, مرشح, بقوائم, الانتخابات, بام, الفحم,

يتافس طالب الحقوق في كليّة نتانيا الأكاديميّة، محمود ذياب اغباريّة من امّ الفحم، على عضويّة البلديّة من خلال خوضه الإنتخابات مع قائمة البيت الفحماوي برئاسة د. سمير صبحي وذلك خلال تواجده بالمقعد الثامن بقائمة العضوية ليكون اصغر شاب بقائمة البيت الفحماوي.

وكان محمود قد شغل سابقاً منصب رئيس مجلس الطلّاب اللوائي بالإضافة الى انّه من الكاقم الاداري لمجموعات "مبادرون التطوعية " و "أمانينا".و يبلغ من العمر 21 عاماً وهو أصغر مرشّح شاب في قائمته وكلّ القوائم وتليه الطالبة الاكاديمية صوفيا جبارين (22 عام).