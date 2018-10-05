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شقيقان يترأسان قائمتي عضوية في الناصرة



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قد يكون الأشقاء على طرفي نقيض سياسياً وهي حالة طبيعية. والشقيقان ايهاب ومصعب عادل دخان ، ينتميان لعائلة سياسية وقد كان والدهما المرحوم عادل دخان أحد النشطاء الجبهويين في المدينة . 


وكانا ينتميان تنظيميًا الى نفس الجسم اليسياسي الذي انتمى لهما والدهما وتربيا في كنفه. لكن افترقت سبلهما السياسية والتنظيمية إذ انتسب ايهاب لتنظيم شباب التغيير, المجموغة التي انشقت عن جبهة النتصرة في انتخابات 2008 . في حين بقي مصعب متمسكًا بطريقه وتنظيمه. وهذه المرة يخوضان الإنتخابات لبلدية الناصرة ليس في إطارين مختلفين فقط بل يترأس كل منهما القائمة التي ينتمي اليها.فإيهاب وهو الأكبر يترأس قائمة شباب التغيير في حين يترأس مصعب ثائمة الجبهة.

 وقد يجدا انفسهما في إطار ائتلاف إدارة واحد او في إطار تحالف معارض معًا. نشير الى أن ايهاب وهو الأكبر متزوج + 4 ويعمل مدير عمل في البناء . الاخ السادس بين سبعة أشقاء محامٍ ومراقب حسابات ومتزوج +3 .




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