تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-27 08:55:53 لبنان: "نجينا بأعجوبة" من كارثة انسانية |  2018-12-27 08:55:15 دمشق: العدوان الإسرائيلي يهدف إلى إطالة أمد الأزمة السورية والحرب الإرهابية |  2018-12-27 08:51:12 بعد الافراج عنها -المرأة من الجش التي اعتقلت على خلفية مقتل يارا ايوب: رحمها الله ولا علاقة لنا بالجريمة |  2018-12-27 08:49:59 ترامب يسافر بطائرة مطفأة الأضواء و"حزين" لدخول العراق سرا |  2018-12-27 08:45:07 الناصرة - اغلاق مفرق البيج في الناصرة بعد ان غمرته مياه الامطار والشرطة تنظم حركة السير من الاتجاهين |  2018-12-27 06:29:41 منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وامطار غزيرة |  2018-12-27 06:22:37 صور - اطلاق نار على المدخل الرئيسي لمجلس محلي طرعان |  2018-12-26 23:42:51 ترامب يصل العراق في زيارة مفاجئة |  2018-12-26 23:41:15 صلاح يتعرض لانتقادات حادة بعد رباعية نيوكاسل |  2018-12-26 22:35:32 عودة: قانون القومية هو مركز الانتخابات والمشتركة هي البديل الحقيقي الوحيد |  2018-12-26 23:33:53 القبض على مشتبه بحادثة إطلاق النار في مدينة ام الفحم ‏وضبط مسدسين بحوزته |  2018-12-26 23:32:53 تل السبع:اصابة شاب 25 عاماً باطلاق نار |  2018-12-26 20:00:13 القدس:مقتل امرأة واعتقال زوجها بشبهة ضلوعه بقتلها |  2018-12-26 20:50:11 اصابات خطيرة باطلاق نار في ام الفحم |  2018-12-26 19:29:08 اصابة خطيرة لطفل من يافة الناصرة بعد سقوط بوابة حديدية عليه |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عفيفي خلال إفتتاح مقره:سنطرح خطة للقضاء على ظاهرة العنف والخاوة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



إفتتح المرشح لرئاسة بلدية الناصرة وليد عفيفي مقره الرئيسي على الشارع الرئيسي قرب فندق ريمونيم في المدينة، وشارك في الإفتتاح رؤساء القوائم الداعمة لوليد عفيفي ومرشحين من مختلف القوائم الداعمة، حيث انضم اليها مساء اليوم دعم حركة ابناء البلد ممثلة بالسيد حمودة سليمان، لتكلل مجموعة الداعمين، إضافة لحضور المهندس أحمد زعبي والسيد رامي بزيع.


 بلدية الناصرة برئاستي لن تنكر وجود افة العنف بل ستعالجها

صرح المرشح لرئاسة بلدية الناصرة وليد عفيفي في كلمته الإفتتاحية:"بمعدل كل 4 ايام هناك عملية إطلاق نار في مدينة الناصرة، بلدية الناصرة برئاستي لن تنكر وجود هذه الأفة بل ستعالجها، قريباً سنطرح خطة شاملة ومفصلة تضمن  القضاء على ظاهرة العنف والخاوة تتضمن الخطة بنود عديدة مدروسة كفيلة بزيادة الأمن الشخصي للمواطن النصراوي والحد من فوضى السلاح الغير مرخص وأعمال الخاوة. "

واردف عفيفي حول برنامجه:" درة التاج البلدة القديمة وهي كنز الناصرة، سنعمل بالتعاون مع أهالي البلدة القديمة على احياء السوق مع الحفاظ على كرامة أهل البلدة القديمة وبالتنسيق التام معهم."

ودعى عفيفي في نهاية كلمته كافة القوى السياسية الفاعلة الى التوقيع على ميثاق لنبذ العنف والحفاظ على اجواء إنتخابية ديموقراطية.




كلمات متعلقة

عفيفي, خلال, إفتتاح, مقره:سنطرح, خطة, للقضاء, على, ظاهرة, العنف, والخاوة,
- مراقب

تابعونــا

بعد الافراج عنها -المرأة من الجش التي اعتقلت على خلفية مقتل يارا ايوب: رحمها الله ولا علاقة لنا بالجريمة بعد الافراج عنها -المرأة من الجش التي اعتقلت على خلفية مقتل يارا ايوب: رحمها الله ولا علاقة لنا بالجريمة 2018-12-27 | 08:51:12

أطلقت محكمة الصلح في الناصرة، امس الأربعاء، سراح 3 أقارب اعتقلتهم الشرطة في إطار...

الناصرة - اغلاق مفرق البيج في الناصرة بعد ان غمرته مياه الامطار والشرطة تنظم حركة السير من الاتجاهين الناصرة - اغلاق مفرق البيج في الناصرة بعد ان غمرته مياه الامطار والشرطة تنظم حركة السير من الاتجاهين 2018-12-27 | 08:45:07

تسببت مياه الامطار الغزيرة التي تساقطت منذ ساعات صباح اليوم الخميس باغلاق مفرق...

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وامطار غزيرة منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وامطار غزيرة 2018-12-27 | 06:29:41

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يتأثر طقس البلاد اليوم الخميس ، بمنخفض جوي مصحوب...

صور - اطلاق نار على المدخل الرئيسي لمجلس محلي طرعان صور - اطلاق نار على المدخل الرئيسي لمجلس محلي طرعان 2018-12-27 | 06:22:37

تحقق شرطة كفركنا في ملابسات اقدام مجهولين على اطلاق وابل من الرصاص على المدخل...

عودة: قانون القومية هو مركز الانتخابات والمشتركة هي البديل الحقيقي الوحيد عودة: قانون القومية هو مركز الانتخابات والمشتركة هي البديل الحقيقي الوحيد 2018-12-26 | 22:35:32

في خطابه الاخير قبيل التصويت على حل الكنيست، تحدث النائب ايمن عودة رئيس القائمة...

القبض على مشتبه بحادثة إطلاق النار في مدينة ام الفحم ‏وضبط مسدسين بحوزته القبض على مشتبه بحادثة إطلاق النار في مدينة ام الفحم ‏وضبط مسدسين بحوزته 2018-12-26 | 23:33:53

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطه اسرائيل للاعلام العربي:قامت الشرطة بالقاء...

تل السبع:اصابة شاب 25 عاماً باطلاق نار تل السبع:اصابة شاب 25 عاماً باطلاق نار 2018-12-26 | 23:32:53

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ هذا...

القدس:مقتل امرأة واعتقال زوجها بشبهة ضلوعه بقتلها القدس:مقتل امرأة واعتقال زوجها بشبهة ضلوعه بقتلها 2018-12-26 | 20:00:13

بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل تم استدعاء الشرطة...

اصابات خطيرة باطلاق نار في ام الفحم اصابات خطيرة باطلاق نار في ام الفحم 2018-12-26 | 20:50:11

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل ان قوات معززة من الشرطة تقوم بملاحقة...

اصابة خطيرة لطفل من يافة الناصرة بعد سقوط بوابة حديدية عليه اصابة خطيرة لطفل من يافة الناصرة بعد سقوط بوابة حديدية عليه 2018-12-26 | 19:29:08

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:قبل قليل سقطت بوابة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عملية طعن سوق محنيه يهودا القدس اطلاق النار شابة فلسطينية حسام عبد الله طافش جندي بيت جن جيب عسكري مجدل شمس حادثمصرع شاب خالد سامي اغبارية حبيطي واصابة اخر باطلاق نار ام الفحم مساء اليوم حادث شرطة اسعاف انفاق كرمل اصابات 30 حافلة حيفا اسعاف شرطة ركاب شاحنة تصادم سقوط حافلة على شاحنة الناصرة 10 امتر شرطة اسعاف سائق ركاب وجيه كيوف رئيس مجلس عسفيا شبهات رشوى تلقي دغه انتخابات لا ادلة الشيخ رائد صلاح المحكمة حكم تصدر قضية وادي الجوز الحركة الاسلامية الشماليةعمال فلسطينيون بدون تصاريح عمل اقامة البلاد الشرطة الجنوب الشمال حملة معامل تصنيع اسلحة منطقة بيت لحم الخليل ذخيرة شرطة الجيش اعتقال مشتبهين طفل علق راسه حديد شباك رحوفوت مركز تخليص فرانكفورت الالماني فريق طالب طواطحة اللاعب سيغيب بداعي الاصابة فتاق 5 4 أسابيع شارع مسكنة عميعاد جولاني مفترق عيلبون افتتاح مشروع وزارة المواصلات أروما شكوك منتج شبهات ليستيريا أروما اسرائيل جوز الهند ليستيريا قداس جناز السيد المسيح مشاركة واسعة الرامه قرية عبوة حارقة محل بيع سيارات يافة الناصرة تجارة اضرار دون اصابات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com