عفيفي, خلال, إفتتاح, مقره:سنطرح, خطة, للقضاء, على, ظاهرة, العنف, والخاوة,

إفتتح المرشح لرئاسة بلدية الناصرة وليد عفيفي مقره الرئيسي على الشارع الرئيسي قرب فندق ريمونيم في المدينة، وشارك في الإفتتاح رؤساء القوائم الداعمة لوليد عفيفي ومرشحين من مختلف القوائم الداعمة، حيث انضم اليها مساء اليوم دعم حركة ابناء البلد ممثلة بالسيد حمودة سليمان، لتكلل مجموعة الداعمين، إضافة لحضور المهندس أحمد زعبي والسيد رامي بزيع.

بلدية الناصرة برئاستي لن تنكر وجود افة العنف بل ستعالجهاصرح المرشح لرئاسة بلدية الناصرة وليد عفيفي في كلمته الإفتتاحية:"بمعدل كل 4 ايام هناك عملية إطلاق نار في مدينة الناصرة، بلدية الناصرة برئاستي لن تنكر وجود هذه الأفة بل ستعالجها، قريباً سنطرح خطة شاملة ومفصلة تضمن القضاء على ظاهرة العنف والخاوة تتضمن الخطة بنود عديدة مدروسة كفيلة بزيادة الأمن الشخصي للمواطن النصراوي والحد من فوضى السلاح الغير مرخص وأعمال الخاوة. "واردف عفيفي حول برنامجه:" درة التاج البلدة القديمة وهي كنز الناصرة، سنعمل بالتعاون مع أهالي البلدة القديمة على احياء السوق مع الحفاظ على كرامة أهل البلدة القديمة وبالتنسيق التام معهم."ودعى عفيفي في نهاية كلمته كافة القوى السياسية الفاعلة الى التوقيع على ميثاق لنبذ العنف والحفاظ على اجواء إنتخابية ديموقراطية.