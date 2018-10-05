اعتقال, فحماوي, بشبهة, حيازة, اسلحة, وذخيرة,

جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:شرطة إسرائيل تواصل عملها بإصرار وعزيمة وتباشر عملها المُركز في مدينة أم الفحم - إلقاء القبض على أحد سكان المدينة للاشتباه به بحيازة أسلحة بصورة غير مشروعة*

شرطيون سريون وأفراد من حرس الحدود القوا القبض يوم امس، على أحد سكان مدينة أم الفحم البالغ من العمر 19 عاماً للاشتباه به بحيازة وإستخدام أسلحة بشكل غير قانوني.خلال نشاط مبادر به للشرطة في مدينة أم الفحم، يوم أمس، وصل أفراد شرطة سريون الى جانب أفراد من حرس الحدود إلى منزل أحد سكان أم الفحم ليلة أمس بهدف رصد أسلحة غير قانونية.أثناء التفتيش في المنزل ، تم ضبط سلاح من نوع كارلو وعشرات الرصاصات.على الفور تم إلقاء القبض على المشتبه وأحيل الى التحقيق في ممركز الشرطة.هذا الصباح سيُحال المشتبه إلى محكمة الصلح في حيفا للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفه على ذمة التحقيق.*منذ بداية العام ، ضبطت شرطة إسرائيل عشرات الأسلحة والوسائل القتالية غير القانونية.**ستواصل الشرطة عملها على مدار الساعة، مستخدمة كافة وحداتها والوسائل المتوفرة لديها، بهدف الحد من ظاهرة حيازة واستخدام الأسلحة بشكل غير قانوني التي غالباً ما تضر بالمواطنين الممتثلين للقانون وتعرض حياة الأبرياء للخطر.*