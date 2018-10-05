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للمرة الثانية عشر:التحقيق مع نتنياهو في قضية الفساد



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للمرة الثانية عشر يخضع  رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو  لتحقيق شرَطي اليوم الجمعة , وذلك قضايا الفساد المنسوبة له، والمعروفة إعلاميًا بالملفات "ألف" و"ألفين" و"أربعة آلاف".






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