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اصابة شاب باطلاق نار في النقب



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جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ عن وصول أحد سكان التجمعات البدوية في النقب الى المركز الطبي في بلدة شقيب السلام وهو مصاب من عيارات نارية.

الشرطة شرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.
اصابة شاب باطلاق نار في النقب




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