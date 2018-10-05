الفلسطينيون, يستعدون, لجمعة, الصمود, واسرائيل, تعزز, قواتها,

يستعد الفلسطينيون للمشاركة في الجمعة الـ 27 لمسيرات العودة وسط تعزيزات عسكرية اسرائيلية كبيرة على حدود قطاع غزة.

وقالت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار ان الجمعة تحمل اسم "جمعة الثبات والصمود" داعية الى استمرار المشاركة الشعبية فيها، مؤكدة على سلمية وشعبية المسيرات وأدواتها وإبداعاتها بكل أشكالها.وعزز الجيش الاسرائيلي تواجده على طول الحدود مع قطاع غزة، محملا حركة حماس مسؤولية ما يحدث "داخل وخارج قطاع غزة" مؤكدا انه مستعد لمختلف السيناريوهات.كما ونشر الجيش عدد من منظومة القبة الحديدية في عدة مواقع من مستوطنات "غلاف غزة" خشية من اطلاق صواريخ من القطاع.وكان وزير الجيش الاسرائيلي افيغدور ليبرمان عقد جلسة نقاش حول الوضع في قطاع غزة برفقة ضباط هيئة الأركان والشاباك، وأكد على استعداد القوات حول قطاع غزة وأمر الجيش الإسرائيلي بالحفاظ على أقصى درجات اليقظة.