الفلسطينيون, يستعدون, لجمعة, الصمود, واسرائيل, تعزز, قواتها,

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قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة "إن رئيس دولة فلسطين...
افادت مصادر اعلامية فلسطينية أن الطيران الحربي الاسرائيلي قصف عدة اهداف في قطاع...
قال مصدر عسكري اسرائيلي ان اطلاق الصواريخ والمظاهرات على الحدود ستؤدي قريبا الى...
شيعت الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، جثمان المواطنة أمل مصطفى...
جرت اليوم الخميس في مكتب الحركة في بيروت، مراسم تسليم تمثيل حركة حماس في لبنان،...
استدعت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، جميع طلاب المدرسة الدينية "ثمرة...
أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة انها تمكنت من اعتقال 45 عميلا تابعا للاحتلال...
افادت مصادر اعلامية فلسطينية :"لليوم الثاني على التوالي، تقتحم قوات الاحتلال وسط...
افادت مصادر اعلامية فلسطينية:اغارت الطائرات الحربية على نقطة للضبط الميداني...
بدأت، اليوم الاحد، احتفالات الطوائف الطوائف المسيحية، التي تسير حسب التقويم...