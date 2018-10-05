توسيع, التجارة, بين, إسرائيل, والمانيا,

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زار يوم السبت الماضي النائب أكرم حسون قرية شعب وحل ضيفا على المجلس المحلي حيث كان...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال ان يوم غد الاثنين سيتم اغلاق شوارع...
بكل فخر واعتزاز كرّمت إدارة مدرسة المتنبي الإعداديّة- طمرة، طلّابها المتفوّقين...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"خلال مطاردة سيارة كان سائقها يقود بتهور...
افادت مصادر صحفية :"اقتحم عضو الكنيست المتطرف "يهودا غليك" وعشرات المستوطنين، صباح...
اصيبت صباح اليوم عابرة سبيل اثر دهسها في مدينة نتانيا , وبحسب ما جاء في بيان الشرطة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة النقب:"شرطة اسرائيل تحارب ظاهرة التجارة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"خلال نشاط لشرطة المرور في شارع رقم 1 بين...
عملت طواقم اطفاء وانقاذ من محطة رمات جان، صباح اليوم الاحد، على معالجة تسرّب مواد...
اختتم يوم أمس السبت في مدينة عكا المؤتمر الرابع لتشغيل ذوي الاعاقات في المجتمع...