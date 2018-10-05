القلق, يسود, أروقة, برشلونة,

كشفت تقارير صحيفة إسبانية، عن وجود حالة من القلق داخل أسوار برشلونة، بسبب الأوروجواياني لويس سواريز.

واشتكى سواريز، بعد الانتصار على توتنهام، من بعض الآلام في الركبة اليمنى.وبحسب إذاعة "RAC1" الإسبانية، فإن سواريز سيخضع غدًا الجمعة إلى فحص من قبل الأطباء، من أجل التأكد من حقيقة وجود إصابة، أو أنه مجرد إرهاق بسبب التدخلات العنيفة من لاعبي الخصم.وكان سواريز يعاني من مشاكل في ركبته في بداية الموسم الماضي، ما جعله يفكر في إجراء جراحة، وهو أمر تجنبه في النهاية.وأشار التقرير، إلى أنه على الرغم من أن اللاعب يشتكي من نفس الركبة، لكن لا علاقة لذلك بالمشكلة القديمة.