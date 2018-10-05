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بالصور: عفيفي يفتتح مقراته في منطقة العين والكروم



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بحضور لافت وبترحاب واسع أفتتح وليد عفيفي المرشح لرئاسة بلدية الناصرة مقراته في منطقة العين وحي الكروم،  وقد افتتح المقر المركزي لحملة وليد عفيفي بحضور رؤساء القوائم الداعمة والتي انضم اليها دعم حركة ابناء البلد لتكلل مجموعة الداعمين ، إضافة لحضور المهندس احمد زعبي والسيد رامي بزيع والأخ حمودة سليمان .


هذا ويتواصل مشروع فتح المقرات في الاسبوع القادم حيث من المتوقع إفتتاح مقرات اضافية لتشمل كافة الأحياء في المدينة.

وجاء في بيان صادر عن ادارة الحملة الانتخابية لوليد عفيفي:" عجلة التغيير بدأت بالعمل المكثف من أجل احداث التغيير المطلوب في 30.10 بسواعد أهالي المدينة الذين يلتفون حول مرشح الناس وليد عفيفي."

يشار الى ان ادارة الحملة كانت قد أعلنت مؤخراً عن موعد المهرجان الافتتاحي للحملة الانتخابية وذلك يوم الثلاثاء 910 الساعة السابعة مساءً في ساحة عودة حلاق قرب عمارة عرابية.




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