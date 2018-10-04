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قلنسوة: اطلاق النار باتجاه منزل وسيارة مرشح لرئاسة المجلس المحلي



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اطلق مجهولون مساء اليوم الخميس النار في قلنسوة باتجاه منزل وسيارة المرشح لرئاسة المجلس المحلي في البلدة زميرو

هذا ولم بتم التبليغ عن اصابات ويرجح ان تكون خلفية الحادث هي انتخابات السلطات المحلية 





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