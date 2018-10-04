أسفرت نتائج الانتخابات في المدرسة "الأهليّة" عتيد ام الفحم للعام الدراسي 2018-2019 عن فوز المرشح احمد عاصي من الصف 11-5، وذلك بعد حصوله على اكبر نسبة من اصوات الناخبين. وتلته في المرتبة الثانية الطالبة رغد اغبارية من الصف 11-1 وفي المرتبة الثالثة الطالب مصطفى أمارة من 11-6.

فقد أجرت المدرسة اليوم الخميس انتخابات محوسبة لاختيار رئيس المجلس الطلابي الجديد، وذلك بتنظيم وتنسيق مركزة مجلس الطلاب في المدرسة المربية خير سعادة وبمساعدة مجلس الطلاب في السنة الماضية.

تنافس على رئاسة المجلس ستة طلاب من طبقة صفوف الحادي عشر وهم: الطالبة رغد اغبارية 11-1، الطالب محمود عماد محاجنة 11-2، الطالبة عناب محاجنة 11-3، الطالبة زينة محاجنة 11-4 ، الطالب احمد عاصي 11-5 والطالب مصطفى أمارة 11-6. حيث حاول جميع المرشحين عشية يوم الانتخابات التكثيف من دعايته الانتخابية من خلال توزيع المناشير الانتخابيّة وعرض برنامجهم امام الطلاب في قاعة المدرسة.

وفي حديث مع المربية خير سعادة اعتبرت ان هذا اليوم هو بمثابة عرس ديموقراطي للمدرسة، حيث أثبت طلابها روح رياضية عالية رغم المنافسة الشديدة بين الطلاب. معتبرة ان على الرئيس والمجلس الجديدين تقع مسؤولية تمثيل الطلاب والمدرسة بأفضل صورة.

كذلك استقبل مدير المدرسة الاستاذ احمد كبها جميع المرشحين مباركا للفائزين ومثنيا على روح المنافسة الطيبة التي سادت بين جميع المرشحين

الامر الذي يدل على وعيهم الكبير ، املا ان يمثلوا الطلاب بافضل صورة.

اما رئيس المجلس الطلابي الجديد احمد عاصي فقد شكر ثقة الطلاب به وقال انه يتمنى ان يعمل مع المجلس الجديد لما به من مصلحة للمدرسة وللطلاب.