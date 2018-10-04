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على هامش الإضراب



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وسيلة الإضراب تحمل معنىً بالغ الأهمية خاصة إذا ما كان لهدف قومي.. حتى لو شمل المدارس... والالتزام بالإضراب هو واجب وحق شرط ألا يختلط الحابل بالنابل.

 

 

على مَن يفرض الإضراب أن يقدم تفسيراً وافياً يقنع الجميع من التلميذ الصغير الى الشيخ الكبير..

كما أن على الإضراب أن يشمل فعاليات أخرى مثل المحاضرات والاحتجاجات وغيرها.
وبدون زعل.. على القيادات أن تعيد النظر في مفهوم الإضراب الصحيح, لأن معظم القرارات لا تكون مبنية على قواعد وأسس..


الإضراب الصحيح والمفيد يجعل الحكومة, وبالذات رئيسها, يحسبون الف حساب ويفكرون في احترام قضايا المواطن العربي ويضعون حداً لسياسة اتخاذ القرارات ضده.. القرارات المجحفة.. واللئيمة..
كي نجعل إضراباتنا ناجحة علينا تجنيد شركاء يهود لصالح قضايانا.
اتخاذ قرار الإضراب يجب ان ينبع من تحمل المسؤولية أيها السادة المسؤولون.
* * *
ترامپ المُحب
سمعنا عن أنظمة دول كبرى تسلب من أنظمة الدول الصغرى الغنية أموالها..
من اجل ان يبتز ترامپ السعودية حرص على أن يظهرها مهددة وضعيفة.
وجاءت البشرى التي تُثلج الصدر, قبل أيام, حين أعلن ترامپ "الحنون":"أنا بحب السعودية.. وأدافع عنها" فاضحاً بذلك حليفه الملك سلمان وكاشفاً أنه قال له: "أيها الملك لديك التريليونات ولا نرى منها شيئاً.. عندما تتعرض للهجوم لن تستطيع الاستمرار في السيطرة على زمام الحكم لأكثر من أسبوعين إلا تحت غطائي وحمايتي".
إذا كان لدى أحد أمل في أن الحليف السعودي سيتراجع وينفصل عن ترامپ... فهذا لن يحدث!! لأن "المحب" و"العطوف" سيستمر في الابتزاز..
هذا الابتزاز لم يبدأ في حكم ترامپ, بل الحقيقة المرّة انه بدأ بعد هجمات 11 ايلول سنة 2001 حين ارتفعت أصوات أمريكية تتوعد بالثأر من السعودية ومصادرة أموالها ومدخراتها في الأراضي الأمريكية.
هل سيستمر الملك سلمان في دفع التريليونات؟؟ بدلاً من بناء بلده ومجتمعه وبناء المدارس والجامعات والمستشفيات والقضاء على الفقر والأمراض لكي تصبح دولته حضارية, ويبتعد عن استغلال أمريكا له عن طريق التسلح وقبض الأموال الطائلة منه!!
* * *


السخيفات
ماذا يحدث كلما ظهر ترامپ لإلقاء بعض الخطابات؟
نساء لا يَريْن ولا يَشعُرْن لأن حواسهنّ ثقيلة أو ليس لديهن أي إحساس, يحملن يافطات كُتب عليها "نساء لأجل ترامپ"! وأينما يتنقل ترامپ تتنقل معه جوقات أخرى من الببغاوات, يصفقن ويومِئن برؤوسهن علامة الرضا.. غير آبهات بأفعاله ضد النساء.. يا للعار..

ڤيدا مشعور

5/10/2018 

 





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