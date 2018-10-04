الناصرة:, عقد, جلسة, أولى, للجنة, الانتخابات, بمشاركة, ممثلين, عن, جميع, القوائم,

عقدت مساء اليوم جلسة أولى للجنة الانتخابات في الناصرة، وذلك في دار البلدية، بمشاركة مأمور الانتخابات طارق معروف ومدير الانتخابات شريف زعبي وممثلين عن كل قائمة من القوائم المرشحة للرئاسة والعضوية.

وكانت جميع القوائم قد انتهت قبل أسبوع من التسجيل استعدادا لخوض الانتخابات القريبة المزمع اقامتها في الثلاثين من شهر تشرين الأول الحالي.

وحضر العديد من مسؤولي وأنصار وكوادر جميع القوائم الى مكتب التسجيل في مبنى بلدية الناصرة.





ويتم الاتفاق على تقسيم مندوبين عن كل قائمة في صناديق الانتخابات. وأكد شريف زعبي على أنه من المهم أن تسير الانتخابات يشمل ديمقراطي، لتكون عرسا ديمقراطيا ومثالا يحتذى به، مشيرا الى أن الجلسة سارت بشكل نزيه ومثالي بين ممثلي جميع القوائم، على أن تعقد جلسات اضافية في الوقت اللاحق.