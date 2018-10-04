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بنك لئومي يستعد لمرحلة ما بعد الانفصال عن لئومي كارد



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يواصل بنك لئومي الاستعدادات عشية الانفصال عن لئومي كارد: قد تشمل الخطوة تغييرات طفيفة على عملية الخدمة، في حين سيحصل الزبائن ذوي الشأن على بلاغ منتظم في هذه الايام.


في اطار عملية الانفصال، سيتم استبدال برنامج الميزات في لئومي كارد لزبائن لئومي. وسيتم في لئومي إطلاق برنامج ميزات شامل، خلال شهر كانون الثاني عام 2019. ويشار الى انه من المتوقع ان يستمر الطرفان بالتعاون ايضا بعد الانفصال. بالنسبة لزبائن لئومي كارد والذين لديهم بطاقة اعتماد خارج بنكية، سيستمر برنامج الميزات كما هو معتاد.


وستتبع الخطوة تغييرات بسيطة في صيغة الميزات لبرنامج الميزات (معلومات مفصلة عن التغييرات المتوقعة تجدونها في الأسئلة والإجابات) كما بإمكان الزبائن الحصول على المعلومات عن التغييرات المتوقعة في صفحة الفيسبوك التابعة لبنك لئومي، الموقع والتطبيق، وفي المركز المصرفي (المركز الهاتفي - سابقا لئومي call) وفي الفروع.


أسئلة وإجابات:


·         هل يستطيع الزبائن الاستمرار في استخدام بطاقات الاعتماد بشكل معتاد؟


الاجابة هي نعم. كل شيء يستمر كالمعتاد - يشمل ذلك صفقات الدفعات، اوامر الدفع الثابتة وغيرها.


·         ماذا يحدث بعد انتهاء صلاحية البطاقة؟


كما كان متبعا حتى الآن - ستصل البطاقة مع التحديث في البريد (في حالات معينة يصل التحديث الى الفرع)، ويستطيع الزبائن الاستمرار في استخدام البطاقة كالمعتاد.


·         متى سيتم إطلاق برنامج ميزات لئومي؟ وماذا سيشمل؟


برنامج الميزات سيعرض في شهر كانون الثاني 2019. بالنسبة لما سيحتوي - تحلوا بالصبر :). نستطيع ان نقول ان البرنامج  سيحتوي على مجموعة واسعة من الميزات المثيرة للاهتمام والمغرية. فهناك ما يستحق الانتظار.


·         ما هو مصير برنامج ميزات لئومي كارد؟


سينتهي برنامج ميزات لئومي كارد لزبائن لئومي في 31 اذار 2019. وخلال شهر كانون الثاني 2019 سيعرض لئومي برنامج الميزات الجديد.
 
a)      حتى موعد الاستحقاق في شهر شباط 2019 بالامكان ادخار الميزات وفق البرنامج الذي كان متبعا حتى الآن. هذا يعني انه بالامكان طلب الميزات حتى 31 اذار 2019.


بالامكان الاستفادة من الميزات التي تم شراؤها وفق مدة صلاحية كل ميزة، وفق ما هو مفصل في صفحة الميزة في موقع لئومي كارد.


b)      حتى تاريخ 31 اذار 2019 بالامكان الاستمرار واستغلال الميزات التالية:


-الحصول على ميزة تأمين للخارج من AIG  (والتي تشمل ميزة 5 ايام تأمين سفر للخارج مجانا).


-الدخول الى تراكلين دان


-الحصول على تخفيضات في موعد الإلزام في المصالح التجارية (بالامكان مشاهدة قائمة المصالح التجارية التي بالامكان الحصول فيها على التخفيضات في موقع لئومي كارد).


 
·         ما هي التغييرات التي ستجرى على خدمة الاسترجاع المالي على الصفقات في الانترنت؟


حتى تاريخ 30 حزيران 2019 سيكون بالامكان الحصول على استرجاع مالي. بعد هذا التاريخ ستتوقف الخدمة.


 
·         ما هي التغييرات المتوقعة بالنسبة لادخار النقاط في نوادي الطيران؟


1.      اعضاء نادي "مسلول تعوفا" - سيتمروا في ادخار النقاط كالمعتاد.


2.      اعضاء نادي "يونايتد ايرلاينز" - المسار سينتهي في 30 حزيران 2019 (اخراج زبائن نادي First والذين سيستمرون بادخار النقاط كالمعتاد).


3.      ابتداء من تاريخ 1 تموز 2019 لن يكون بالامكان تحويل نقاط من بطاقات الاعتماد البنكية الى بطاقات الاعتماد الخارج بنكية.


·         ماذا سيحدث في حالة ضياع / سرقة البطاقة؟ لمن سنتوجه؟


حتى تاريخ 31 كانون الثاني 2019 - نتوجه كالمعتاد الى مركز الخدمة في لئومي كارد. ابتداء من تاريخ 1 شباط 2019 نتوجه الى مركز الخدمة التابع لمركز الخدمات المصرفية في لئومي على هاتف رقم 5523*
 
·         هل من المتوقع حدوث تغييرات بقيمة العمولات التي يدفعها الزبائن على البطاقة/ات التي بحوزتهم؟
حتى إشعار آخر - كلا. وكما هو مفهوم حتى حدوث تغييرات كهذه، سنهتم بإعلام زبائننا مسبقا.




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