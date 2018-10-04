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دراسة: الأطعمة المقلية والمعالجة ترفع ضغط الدم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أفادت دراسة أمريكية حديثة، بأن النظام الغذائي الغني بالأطعمة المقلية والمعالجة مرتبط بارتفاع ضغط الدم لدى الأشخاص.



الدراسة أجراها باحثون بالمعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية (Journal of the American Medical Association) العلمية.


وأوضح الباحثون أن النظام الغذائي هو أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في زيادة خطر ارتفاع ضغط الدم.


وللوصول إلى نتائج الدراسة، تابع الباحثون العادات الغذائية لـ6 آلاف و897 شخصًا، تزيد أعمارهم عن 45 عامًا، على مدى 10 سنوات.


وبحث الفريق عوامل الخطر المرتبطة باحتمالات تطور الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى المشاركين في الدراسة.


ووجد الباحثون أنه بالنسبة لكل من الرجال والنساء، زاد النظام الغذائي المكون من كميات كبيرة من الأطعمة المقلية والمعالجة والمشروبات المحلاة بالسكر من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم.


وتأتى اللحوم المصنعة على رأس قائمة الأطعمة المعالجة وهي عبارة عن لحوم خضعت لمعالجة بهدف تمديد فترة صلاحيتها أو تغيير مذاقها عن طريق تدخينها أو تحسينها أو تمليحها أو إضافة مواد حافظة.


وقالت كلوديا موي، قائد فريق البحث إن الدراسة "كشفت أن التغيرات المحتملة في نمط الحياة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الذي يؤدي إلى السكتة الدماغية وأمراض القلب".


وأضافت أن "أفضل طريقة لعلاج ارتفاع ضغط الدم هي منع حدوثه في المقام الأول، باتباع نهج غذاء صحي والابتعاد عن الأطعمة المقلية والمعالجة والمشروبات المحلاة وعدم الإكثار من تناول الملح".


ويقود ضغط الدم المرتفع إلى مضاعفات صحية خطيرة أبرزها الأزمات القلبية والذبحة الصدرية والسكتات الدماغية، والإصابة بقصور في عمل الكلى، بالإضافة لتسمم الحمل، والإصابة بالعمى نتيجة تلف أنسجة العين.




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