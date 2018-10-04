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ناصرتي: علي سلام هو صاحب مبادرة وثيقة الشرف وسيقوم بها الاسبوع القادم مع عدد من رجال الدين والشخصيات



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن ناصرتي ومرشحها لرئاسة بلدية الناصرة , علي سلام  , عصر اليوم الخميس :" نشر في وسائل الاعلام ان السيد وليد غريب كان قد توجه الى رئيس البلدية وباقي القوى السياسية طالبا منهم التوقيع على وثيقة شرف يتعهدون بها ان تكون معركة انتخابات نزيهه شريفة. الامر الذي هو عار تمام من الصحة فلم يتوجه السيد غريب لا من قريب ولا من بعيد لرئيس البلديه بهذا الشأن. 



 واضاف البيان :" الحقيقة ان رئيس البلديه هو صاحب مبادره كهذه سيقوم بها الاسبوع القادم مع عدد من رجال الدين والشخصيات الاعتبارية في المدينة


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