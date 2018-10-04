تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-03 14:52:27 انتهاء جلسة المحكمة بشأن الاستئناف على نتائج الانتخابات بطمرة والمحكمة تحدد يوم الاثنين موعدا لجلسة اخرى |  2019-01-03 14:41:36 مكتب عقيلة ملك الأردن : أزياء الملكة غالبيتها بنظام الإعارة |  2019-01-03 13:40:39 لاعبة كرم القدم رماح عبد الغني عدوي من طرعان تتألق في كفركنا وتسافر مع منتخب فلسطين للفتيات الى البحرين |  2019-01-03 13:39:16 مستشعر "ذكي" يكشف أمراضا خطيرة |  2019-01-03 13:35:30 عقد الجلسة الأولى لمحاكمة المدانين بقتل خاشقجي |  2019-01-03 13:32:50 البيت اليهودي يقرر إلغاء الانتخابات التمهيدية |  2019-01-03 12:25:19 عودة أكثر من ألف لاجئ سوري إلى بلادهم في يوم واحد |  2019-01-03 12:10:10 خسائر كبيرة لأبل بعد اعترافها رسميا بضربة هواوي وسامسونغ |  2019-01-03 12:10:05 دراسة بريطانية "ضخمة" عن الشيشة.. هذا ما تفعله في الجسم |  2019-01-03 11:54:12 مشاركة واسعة في فعالية إستقبال المجوس في بيت لحم |  2019-01-03 11:42:33 الأوقاف تحذر من اسكات صوت الاذان في القدس |  2019-01-03 11:11:08 3 آلاف دولار "تجبر" شيرين على "حلاقة" شعرها |  2019-01-03 11:08:47 غزة- أكثر من 57 ألف مولود جديد خلال 2018 |  2019-01-03 10:40:52 ريال مدريد يضم رسميا الموهبة المغربية محمد مزيان |  2019-01-03 10:38:59 العلماء: فقدان الحبيب يكسِر القلب فعلياً |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فيديو - العثور على جثتي رجل وامرأة داخل مبنى مهجور اشتعلت به النيران قرب أريحا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



عُثر، عصر اليوم الخميس، على جثتين لرجل وامرأة في مبنى مهجور أتت عليه النيران في شارع 57 بمنطقة الأغوار قرب أريحا .



وجاءنا من  كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ ان :"حريقًا شبّ في مبنى مهجور قرب جفتلك - طريق الغور بالقرب من اريحا، وعلى ما يبدو هناك حثتين في المكان، وقد عملت طواقم اطفاء وانقاذ من لواء يهودا والسامرة على اخماد الحريق".



وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




كلمات متعلقة

فيديو, -, العثور, على, جثتي, رجل, وامرأة, داخل, مبنى, مهجور, اشتعلت, به, النيران, قرب, أريحا,

تابعونــا

انتهاء جلسة المحكمة بشأن الاستئناف على نتائج الانتخابات بطمرة والمحكمة تحدد يوم الاثنين موعدا لجلسة اخرى انتهاء جلسة المحكمة بشأن الاستئناف على نتائج الانتخابات بطمرة والمحكمة تحدد يوم الاثنين موعدا لجلسة اخرى 2019-01-03 | 14:52:27

انتهت قبل قليل جلسة المحكمة للنظر في الاستئناف الذي تقدم به مرشح الرئاسة موسى...

مكتب عقيلة ملك الأردن : أزياء الملكة غالبيتها بنظام الإعارة مكتب عقيلة ملك الأردن : أزياء الملكة غالبيتها بنظام الإعارة 2019-01-03 | 14:41:36

كشف مكتب الملكة رانيا العبدالله، عقيلة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني،...

لاعبة كرم القدم رماح عبد الغني عدوي من طرعان تتألق في كفركنا وتسافر مع منتخب فلسطين للفتيات الى البحرين لاعبة كرم القدم رماح عبد الغني عدوي من طرعان تتألق في كفركنا وتسافر مع منتخب فلسطين للفتيات الى البحرين 2019-01-03 | 13:40:39

تتألق الشابة رماح عبد الغني عدوي من قرية طرعان تتألق في صفوف فريق فتيات كفركنا...

البيت اليهودي يقرر إلغاء الانتخابات التمهيدية البيت اليهودي يقرر إلغاء الانتخابات التمهيدية 2019-01-03 | 13:32:50

قرر حزب البيت اليهودي الغاء الانتخابات التمهيدية. وبموجب هذا القرار سيقوم...

مشاركة واسعة في فعالية إستقبال المجوس في بيت لحم مشاركة واسعة في فعالية إستقبال المجوس في بيت لحم 2019-01-03 | 11:54:12

احتفلت مدينة بيت لحم امس الاربعاء باستقبال المجوس في المدينة وسط مشاركة واسعة...

الأوقاف تحذر من اسكات صوت الاذان في القدس الأوقاف تحذر من اسكات صوت الاذان في القدس 2019-01-03 | 11:42:33

حذرت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية من خطة جديدة وضعها رئيس بلدية ...

غزة- أكثر من 57 ألف مولود جديد خلال 2018 غزة- أكثر من 57 ألف مولود جديد خلال 2018 2019-01-03 | 11:08:47

شهد قطاع غزة 57 ألفاً و694 مولوداً جديدا خلال عام 2018، بنسبة 51.3% ذكور، و48.7% إناث،...

التوقيع على اتفاقية عمل جديدة في بنك اسرائيل التوقيع على اتفاقية عمل جديدة في بنك اسرائيل 2019-01-03 | 10:29:29

وقعت الهستدروت وكل من ادارة بنك اسرائيل، وممثلي الموظفين في البنك وممثلين عن...

تساقط الثلوج وتراكمها في جبل الشيخ والحرارة صفر تساقط الثلوج وتراكمها في جبل الشيخ والحرارة صفر 2019-01-03 | 10:02:39

استمرت الثلوج بالتساقط على جبل الشيخ صباح اليوم الخميس. وتراكمت طبقة بسمك 12...

شبكة ترويج مخدرات استغلت فتاة للترويج في رام الله والقدس شبكة ترويج مخدرات استغلت فتاة للترويج في رام الله والقدس 2019-01-03 | 09:59:56

ألقت الشرطة والاستخبارات العسكرية الفلسطينية في ضواحي القدس ورام الله فجر اليوم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بطولة الخيول البلاد الحصان شبح البدو عرابة سباق الاول . المرتية عاصلةمصرع شاب طعنا اصابة اخر اصابات طفيفة الشرطة وادي عارة اسعاف جريمة قتل حريق بيت حي الميدان ام الفحم اضرار دون اصابات زيود علاء ام الفحم الخضيرة تنفيذ عملية طعن دهس ام الفحم لجنة المتابعة اجتماع طارئ في كفر قرع احداث الوسط العربي اخراج صحافةمخدرات مبلغ من المال نقدي اعتقال رجل زوجته الرملة مداهمة تفتيش بيت قطار العودة بيت لحم انطلاق حيفا القدس مهجرين نكبة فلسطينية دوابشة الطفل احمد يصل العاصمة مدريد اسبانيا لقاء رونالدو فريق دوما حرق عائلته التوقيت الصيفي بدء العمر بموجب العام 2017 تاريخ موافق يوم جمعة الناصرة كرم مشعور كابتن ابناء هرتسليا درجة عليا فريق شارة مهام قيادة طمرة اقتحام سيارة سرقة مبلغ من المال تحطيم زجاج مجهولون الشرطة تحققجمال حكروس العقيد رتبة لواء اول مسلم عربي شرطة اسرائيل مطعم ديانا الناصرة عزيز بطو وزارة الصحة تلغي أمر اغلاق طبيبة لواء الشمال حسين محاجنة ام الفحم مقتل رمياض رصاص اطلاق نار شرطة اسعاف احتراق سفين اضرار جسيمة دون اصابات اطفاء اخماد النار حريق قرية مدرسة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com