فيديو - العثور على جثتي رجل وامرأة داخل مبنى مهجور اشتعلت به النيران قرب أريحا

عُثر، عصر اليوم الخميس، على جثتين لرجل وامرأة في مبنى مهجور أتت عليه النيران في شارع 57 بمنطقة الأغوار قرب أريحا .

وجاءنا من كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ ان :"حريقًا شبّ في مبنى مهجور قرب جفتلك - طريق الغور بالقرب من اريحا، وعلى ما يبدو هناك حثتين في المكان، وقد عملت طواقم اطفاء وانقاذ من لواء يهودا والسامرة على اخماد الحريق".وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.