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نيمار.. رقمان تاريخيان في دوري أبطال أوروبا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



سجل نيمار ثلاثية قاد بها فريقه باريس سان جرمان الفرنسي، لفوز كبير على ريد ستار بلغراد الصربي بنتيجة 6-1، إلا أن النجم البرازيلي نجح أيضا في تحقيق رقمين تاريخيين على المستوى الشخصي.



ويسعى نيمار، الذي انتقل من برشلونة الإسباني إلى الفريق الباريسي العام الماضي مقابل 222 مليون يورو في أكبر صفقة عرفتها كرة القدم، إلى إسكات المنتقدين الذين قالوا إن اللاعب اتخذ القرار الخطأ بالرحيل عن "كامب نو"، وإنه لم يعد لمستواه المعهود.


وخلال المباراة التي شهدت تألقا كبيرا للاعبي بطل فرنسا المدجج بالنجوم، سجل نيمار هدفين من كرة ثابتة مباشرة في الدقيقتين 20 و81، ليصبح أول لاعب يحقق هذا الإنجاز منذ أكثر من 9 سنوات.


وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو آخر لاعب يسجل من تسديدتين مباشرتين في دوري أبطال أوروبا، وحدث ذلك أمام زيوريخ السويسري في سبتمبر 2009.


أما الرقم الثاني الذي وصل له نيمار، فهو أنه تساوى مع مواطنه ريكاردو كاكا، بصدارة هدافي اللاعبين البرازيليين في البطولة الأوروبية الأم.


وبثلاثيته التي هز بها شباك الحارس ميلان بوريان، يكون نيمار (26 عاما) قد سجل 30 هدفا في دوري أبطال أوروبا، نفس الرقم الذي وصله له كاكا المعتزل.


وهذه أثقل هزيمة لريد ستار، بطل أوروبا عام 1991، وأنهت مسيرة من 38 مباراة لم يذق فيها طعم الخسارة في كل المسابقات، تعود إلى الموسم الماضي.




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