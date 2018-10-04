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9 أغذية "لها مفعول السحر" في زيادة الرغبة الجنسية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لطالما ربط خبراء التغذية والأطباء بين العلاقة الجنسية الصحية وبعض الأغذية على وجه التحديد، ويوما بعد يوم تزداد الأدلة التي تؤكد هذه العلاقة.



وقالت مديرة مركز عافية النساء، في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا، جينيفر ر. بيرمان، إن البراهين تتراكم مع الوقت لتؤكد أن بعض الفيتامينات والمكونات في الأطعمة يمكن أن تقوي الأداء الجنسي.


نستعرض هنا 9 أغذية أثبتت الدراسات العلمية والتجارب أن لها مفعول السحر في زيادة الرغبة الجنسية:


السبانخ

السبانخ غني بالمغنيسيوم، وهو معدن يقلل من الالتهاب في الأوعية الدموية، مما يزيد من تدفق الدم. وتناول السبانخ يجعلك في حالة مزاجية مريحة، لأنه يزيد من تدفق الدم في منطقة وسط الجسم.

ويقول تامي نيلسون، وهو طبيب نفسي وخبير في الصحة الجنسية، إن زيادة تدفق الدم يدفع بالدم للأطراف، وهو ما يمكن أن يؤدي وظيفة الفياغرا، إذ يزيد الإثارة.

الشوكولاتة الداكنة


الشوكولاتة تزيد مستويات السيروتونين والدوبامين في الدماغ، مما يجعلنا سعداء ويقلل الإجهاد. كما أن الكاكاو يرفع تدفق الدم عبر الشرايين وينشط الأوعية الدموية ويرسل الدم إلى مختلف أعضاء الجسم.


البطيخ


يحتوي البطيخ على مادة الليكوبين المضادة للأكسدة، وهذه المادة لها مفعول مثل الفياغرا، إذ إن لديها القدرة على مساعدة الأوعية الدموية على الارتخاء، مما يزيد تدفق الدم عبر الجسم، خاصة إلى الجزء السفلي من الجسم.


المكسرات والبذور


بذور اليقطين (القرع) غنية جدا بالزنك، وتعزز صحة غدة البروستات. والمكسرات عموما غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية الأساسية، والتي تعمل كوقود للهرمونات الأساسية الخاصة بالصحة الجنسية.


كما أن الكاجو واللوز غنيان بالزنك، وهو واحد من اللبنات الأساسية لأكسيد النيتريك، وهو غاز طبيعي يساعد الرجال على الحفاظ على الانتصاب لفترة أطول.


وتساعد المكسرات أيضا على تقليل مستويات الكوليسترول، مما يسهل سريان الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم والمناطق السفلية.


الرمان


يرتبط الرمان بمضادات الأكسدة التي تدعم تدفق الدم، فهو غني بالمغذيات الضرورية لإنتاج الحيوانات المنوية ومضادات الأكسدة، التي تساعد على تعزيز الدم في جميع أنحاء الجسم.


ووجدت دراسة حديثة نشرت في المجلة الدولية لأبحاث الضعف والعقم، أن عصير الرمان كان له تأثير إيجابي على ضعف الانتصاب.


الثوم


أكد الباحثون أن تناول الثوم يساعد على وقف تكوين رواسب دهنية جديدة تسمى "ألواح النانو" داخل جدران الشرايين، ويشمل ذلك الشرايين المؤدية إلى الأعضاء الذكورية أيضا.


وتساعد خصائص الثوم على منع تخثر الدم وضمان تدفق كميات كبيرة منه إلى المناطق السفلى. وينصح الأطباء الزوجين بجرعة من الثوم قبل المساء.


أوميغا 3 


تساعد أوميغا 3 على منع تراكم الترسبات في الشرايين، وبالتالي تحسين تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم. وفي هذا الإطار، يعد سمك التونة واحدا من المفاتيح التي يمكن أن تعزز حياتك الجنسية.


الموز


الموز هو أحد المصادر الرئيسية للبوتاسيوم، الذي يساعد بدوره في مواجهة آثار الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.


المحار


المحار مليء بالزنك، وهو معدن يرفع مستوى هرمون التستوستيرون ويزيد هرمون النمو في الوقت نفسه. وكلاهما يعززان نمو العضلات والأداء البدني. ويساعد الزنك على تدفق الدم للأعضاء التناسلية لدى الجنسين.




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