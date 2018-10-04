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تقديم طلب في المحكمة العليا لإعادة فتح ملف الشهيد خير الدين حمدان من كفركنا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تم اليوم الخميس في المحكمة العليا في القدس تقديم طلب من أجل إعادة فتح ملف الشهيد خير الدين حمدان من كفركنا.


 وعلم من طاقم الدفاع أنه سيصدر القرار خلال الأيام القادمة.


يذكر أن الشهيد خير قتل على يد أفراد من الشرطة قبل أربعة سنوات وأغلق الملف لاحقًا لعدم وجود أدلة حسب ادعاء النيابة العامة...




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