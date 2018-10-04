إشبيلية, يتربص, ببرشلونة, وريال, مدريد, للانقضاض, على, الصدارة,

ينتظر إشبيلية أي تعثر لقطبي الكرة الإسبانية برشلونة المتصدر ووصيفه ريال مدريد للانقضاض على الصدارة لأنه لا يتخلف عنهما سوى بفارق نقطة واحدة قبل بداية المرحلة الثامنة من "الليغا".

وعانى عملاقا الكرة الإسبانية في الآونة الأخيرة محليا فقد سقط برشلونة في فخ التعادل على ملعبه مع أتلتيك بلباو 1-1 في الجولة الماضية، وقبلها مع جاره جيرونا 2-2 وخسر أمام ليغانيس 1-2، في حين مني ريال مدريد بخسارة قاسية أمام إشبيلية بالذات بثلاثية نظيفة ثم تعادل على ملعبه مع جاره أتلتيكو مدريد سلبا قبل أن يسقط أوروبيا أمام تسيسكا موسكو 0-1.لكن أنصار الفريق الكتالوني يأملون بأن يكون العرض الأوروبي ضد توتنهام الإنجليزي في قلعة ويمبلي أعاد الثقة إلى الفريق عندما يخوض مباراة صعبة ضد فالنسيا الذي بدأت تتحسن عروضه نسبيا بعد بداية مخيبة.وعاد الفريق الكتالوني بفوز باهر على توتنهام 4-2 بفضل تألق نجمه الأرجنتيني ميسي بتسجيله هدفين وإصابته القائم مرتين علما بأنه سجل ثلاثية أيضا في الجولة الأولى في مرمى آيندهوفن.أما ريال مدريد فيأمل في فك صيامه عن التهديف في مبارياته الثلاث في مختلف المسابقات عندما يحل ضيفا على ألافيس.وكانت آخر مرة عجز فيها ريال مدريد عن التسجيل في ثلاث مباريات متتالية في يناير 2007، وبعدها بستة أشهر أقيل مدربه الإيطالي فابيو كابيلو.وبدأ الفريق يشعر بالثغرة التي تركها رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس مطلع الموسم الحالي حتى أن بعض أنصاره هتف باسمه خلال المباريات الأخيرة، والبعض الآخر لا يزال يرتدي القميص الذي يحمل اسمه.واعترف حارس مرمى ريال مدريد الكوستاريكي كيلور نافاس بأهمية رونالدو بقوله "رفع كريستيانو السقف عاليا. لا يمكنك إخفاء الشمس بإصبعك".وكان رونالدو سجل 30 هدفا على الأقل في كل من المواسم التسعة التي دافع فيها عن ألوان الفريق الملكي.ويأمل مدرب ريال مدريد الجديد خولين لوبيتيغي باستعادة خدمات جناحه الويلزي السريع غاريث بايل الذي أصيب في الفخذ، لكن ما هو مؤكد عودة قائد الفريق سيرخيو راموس الذي أريح ضد تسيسكا موسكو قاريا الثلاثاء الماضي، في حين يستمر غياب إيسكو الذي خضع لعملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية والظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو المصاب بتمزق عضلي.أما إشبيلية الذي يحقق انطلاقة قوية فيستقبل سلتا فيغو.ويقود إشبيلية هدافه البرتغالي أندري سيلفا القادم إليه من ميلان على سبيل الإعارة لمدة موسمين مقابل 5 ملايين يورو للموسم الواحد، برصيد 7 أهداف، بالإضافة إلى الفرنسي الدولي سابقا وسام بن يدر مع 4 أهداف، أي أنهما سجلا ثلاثة أرباع أهداف إشبيلية الـ16 هذا الموسم.ويضم الفريق أيضا صانع الألعاب الأرجنتيني إيفر بانيغا الذي يتألق منذ مطلع الموسم الحالي.ويستطيع أتلتيكو مدريد استغلال تعثر المتصدرين أيضا عندما يخوض مباراة سهلة نسبيا على ملعبه ضد ريال بيتيس علما بأنه يتخلف عنهما بفارق نقطتين فقط.