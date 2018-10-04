لجنة, أولياء, الأمور, العامة, في, سخنين, تحذر, من, تقديم, مغريات, وهميّة, أو, ماديّة, لطلبة, المدارس, لصالح, الإنتخابات,

جاء في بيان صادر عن لجنة أولياء أمور الطّلاب العامة - سخنين :" أولادنا اليوم هم استثمارنا في الغد والمستقبل , لذا نقولها وبصوت عال: - لا تلوّثوا أولادنا - لا تلوّثوا مدارسنا - لا تدمّروا مستقبلنا

مرشّحو الرّئاسة، والعضويّة الكرام في بلدتنا الحبيبة سخنين لأنكم غيورون على مستقبل بلدتنا، نتوجه إليكم بهذا النّداء ونتوقّع منكم أن تضمّوا صوتكم إلى صوتنا.من حقّ كلّ مرشّح أن يسعى لإقناع الناّخب بأحقّيّته لنيل صوته ودعمه ضمن القواعد والمساحات المعدّة لذلك ونحن مع هذا الحق. ونفخر بكم وبحملتكم الإنتخابيّة الٰتي بات يضرب بها المثل بين بلداتنا العربيّة بشكلّ يشرّف كل سخنينيّ.ومن موقع غيرتنا نلفت انتباهكم أنّه قد بلغنا كلجنة اولياء امور الطلاب معلومات عن إستعمال أساليب رخيصة كرشوة تعرض على طلّابنا خلال تواجدهم في إطار المدرسة وهذا ما يستدعي الشّجب والإستنكار.لمدارسنا حرمتها، وطلابّنا خطّ أحمر نرفض من أيّ طرف أن يتجاوزه لأنّه بهذا يهدّد مستقبل بلدتنا ومجتمعنا.نحن في لجنة أولياء الأمور نرى الأمر في غاية الخطورة ، وندعو كل من تسوّل له نفسه في إقحام طلّابنا بهذه الأساليب أن يعود من حيث أتى ويكفّها عن ابنائنا، فطلّابنا ليسوا سلعة تجاريّة لأحد.نهيب بكم أن تتركوا طلابنا أن يختاروا ويمارسوا حقّهم الديمقراطيّ لأوّل مرّة بشكل طبيعيّ دون أيّ مغريات وهميّة أو ماديّة، ولتكن البرامج المستقبليّة والكلمة الحسنة الطيّبة هم وسائل الاقناع.هذه التصرفات مدانة وغير مبرّرة ، لأننا نسعى لخلق جيل طموح قادر على تحديد مصيره واتّخاذ قراراته وفق قناعاته وضميره.ونؤكّد أنّنا سنحارب هذه الظاهرة وكل من تسوّل له نفسه بأن يجعل من أولادنا سلعة تباع وتشترى!وفي حال لم يتم احترام حرمة المدارس وقوانينها واتّباع الأساليب الديمقراطيّة سنتوجّه إلى الجهات المختصّة وتقديم شكوى بحق من يخالف القانون والأعراف !نهيب بكم مخافة الله ، فلا شيء أغلى من أولادنا !لسنا جزء من الانتخابات ، وما يهمّنا هو مصلحة أولادنا ومجتمعنا الذي ندعو له بالخير .أولادنا / طلّابنا يصوّتون وفق قناعتهم وضميرهم.