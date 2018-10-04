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شجار عنيف بين طالبين في ثانوية عتيد الطيبة واصابة طالب



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وقع صباح اليوم الخميس، شجار عنيف بين طالبين في المدرسة الثانوية الشاملة “المجد – عتيد”، بعد جدال توسع بينهما .



وأفاد مراسلنا بأن الشجار، الذي عمل الطاقم التدرسي، على فضه، أسفر عن إصابة طالب بجروح طفيفة ، نقل على إثرها إلى المستشفى.


هذا ووصلت سيارات الاسعاف إلى المكان وقدمت اسعافات أولية للمصاب، ونقلته للمستشفى.


وتواجدت قوات الشرطة في المدرسة، لتهدئة الاجواء، بينما لم تعرف لغاية الآن خلفية الشجار وأسبابه!.
شجار عنيف بين طالبين في ثانوية عتيد الطيبة واصابة طالب




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