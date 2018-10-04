شجار, عنيف, بين, طالبين, في, ثانوية, عتيد, الطيبة, واصابة, طالب,

وقع صباح اليوم الخميس، شجار عنيف بين طالبين في المدرسة الثانوية الشاملة “المجد – عتيد”، بعد جدال توسع بينهما .

وأفاد مراسلنا بأن الشجار، الذي عمل الطاقم التدرسي، على فضه، أسفر عن إصابة طالب بجروح طفيفة ، نقل على إثرها إلى المستشفى.هذا ووصلت سيارات الاسعاف إلى المكان وقدمت اسعافات أولية للمصاب، ونقلته للمستشفى.وتواجدت قوات الشرطة في المدرسة، لتهدئة الاجواء، بينما لم تعرف لغاية الآن خلفية الشجار وأسبابه!.