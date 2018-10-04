اكتشاف, ثغرة, خطيرة, في, تطبيق, تلغرام,

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ذكرت تقارير طبية في إيرلندا، أن رجلا في الثالثة والثلاثين من العمر انتهى به الأمر...
أقدمت الشابة السعودية رهف محمد القنون على تذوق لحم الخنزير في كندا لأول مرة في...
ينجو بعض الأشخاص من الموت بأعجوبة في بعض الأحيان، لكن الحظ السيئ، قد يتكرر مجددا...
قالت جدة تبلغ من العمر حاليا 72 عاما إنها لا تزال سعيدة مع زوجها الذي يصغرها بـ 53...
تحدّث جايمس ميدلتون شقيق زوجة الأمير هاري كايت ميدلتون، عن معاناته مع...
ذكرت مصادر مقربة من شركة آبل أنها عازمة على طرح أجهزة جديدة كليا العام...
دخل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الأيام، في حالة من الحنين إلى الماضي...
في حادثة مأساوية في ولاية فلوريدا الأميركية، واجه 3 أطفال لم تتجاوز أعمارهم 6...
قالت مسؤولة في وكالة ناسا إن علماء الفضاء سيسمحون للعالم بمعرفة ما إذا كانت نهاية...
ذكرت تقارير صحفية، الاثنين، أن تطبيق التواصل الفوري "واتساب" يعمل على تطوير ميزة...