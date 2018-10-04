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اكتشاف ثغرة خطيرة في تطبيق تلغرام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكر موقع "Engadget" أن خبراء في أمن المعلومات تمكنوا من اكتشاف ثغرات برمجية في تطبيق تلغرام الشهير.



وأوضح الموقع أن المبرمج، جيهارد ميشرا، الذي لاحظ هذه الثغرة في برمجيات التطبيق، ألمح إلى أن قراصنة الإنترنت يستغلونها لسرقة بيانات مستخدمي تلغرام، ويقومون باختراقاتهم عندما يستعمل المستخدم التطبيق لإجراء المكالمات الصوتية.


والأخطر من ذلك وفقا للخبير، هو أن القراصنة وعبر هذه الثغرة يمكنهم تحديد موقع المستخدم أثناء لحظة الاختراق، الأمر الذي يعتبر انتهاكا خطيرا لحقوق المستخدمين، والذي قد يعرض حياتهم للخطر في بعض الحالات.


من جانبهم، أكد القائمون على تلغرام أنهم عالجوا تلك المشكلة، وتقدموا بالشكر للخبير الذي اكتشفها، وقدموا له مبلغ 2000 يورو كتعبير عن امتنان الشركة.




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