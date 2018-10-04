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إدارة يونايتد تستبعد زيدان.. وتستقر على بديل مورينيو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




ذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن إدارة مانشستر يونايتد، حددت البديل المحتمل للبرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي للفريق، حال رحل عن منصبه.


ويعاني الشياطين الحمر من النتائج السيئة مؤخرًا، بالإضافة إلى سوء علاقة مورينيو بالعديد من اللاعبين وعلى رأسهم الفرنسي بول بوجبا.


وقالت صحيفة "إندبندنت"، إن إد وودوارد المدير التنفيذي للشياطين الحمر، سيحاول التعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني الحالي لتوتنهام، حال أقيل مورينيو.


وأضافت: "على الرغم من ارتباط اسم زين الدين زيدان بمانشستر يونايتد، إلا أن شخصيات بارزة في النادي مقتنعة بأنه ليس الشخص المناسب للفريق في الوقت الحالي".


وأشارت الصحيفة، إلى أن الأزمة الوحيدة في طريق التعاقد مع بوكيتينو هو دانيال ليفي رئيس نادي توتنهام، والذي لن يسمح له بالرحيل في منتصف الموسم.


وأتمت: "بوكتينيو هو المرشح الأبرز لخلافة مورينيو، وزيدان ينتظر العودة إلى نادي الأحلام يوفنتوس في الفترة المقبلة".




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