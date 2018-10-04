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تسرب غاز من شاحنة على مفرق بوريا
2018-10-04 11:35:12
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تسرب غاز من شاحنة على مفرق بوريا واستنفار قوات الاطفاء
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