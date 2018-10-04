مرشحو, الرئاسة, والعضوية, في, ام, الفحم, يوقعون, ميثاق, الشرف,

وقع مرشحو رئاسة بلدية ام الفحم الستة، الشيخ خالد حمدان (نور المستقبل)، د. سمير صبحي (البيت الفحماوي)، رامز محمود (افق جديد)، تيسير سلمان (الغد المشرق)، د. علي خليل (التوافقية للتغيير)، وعلي بركات (شباب التغيير)، على ميثاق شرف للانتخابات الوشيكة لبلدية ام الفحم من المرشحين للرئاسة والقوائم العضوية.

كما وقّع على الميثاق رؤساء ومندوبو القوائم التي تخوض اللانتخابات للعضوية، علما ان هذا اللقاء عقد مساء اليوم الاربعاء في قاعة ومسرح سينماتك ام الفحم بمبادرة من مجموعة "قافلة النور" الفحماوية للسلم الاهلي والعيش المشترك. والقوائم العضوية هي: وقوائم العضوية هي: 1. نبض الشارع (ادهم جبارين) 2. الغد المشرق (تيسير سليمان) 3. افق جديد (رامز محمود) 4ِ.البيت الفحماوي (د. سمير صبحي) 5. الشعبية (المحامي رفيق جبارين) 6.الاعمار (صدام توفيق محاميد) 7.نور المستقبل (الشيخ خالد حمدان) 8.التوافقية (الدكتور علي خليل) 9. الميزان (خليل محاميد) 10.ام الفحم اولا (ابناء البلد - مصطفى ابو ماجد) 11. التحالف الوطني (الجبهة والتجمع - محمد نجيب محاميد) 12.شباب التغيير (علي عدنان) 13.ام الفحم للجميع (توفيق سعيد جبارين).وافتتح اللقاء بعرافة المربي خضر ابو خضر، الذي رحب بالحضور الكرام ومرشحي الرئاسة والقوائم العضوية لبلدية ام الفحم، مؤكداً ان "مدينة ام الفحم دوم.. ويوم الانتخابات هو يوم"، داعيا الى الالتزام ببنود هذا الميثاق لما فيه ضمان للتنافس الاخوي الشريف قبل يوم الانتخابات وخلاله وبعده كذلك، بما يليق بام الفحم وما شهدته المعارك الانتخابية السابقة من روح ايجابية بين المرشحين على اختلاف توجهاتهم وايضا بين جمهور الناخبين الفحماويين.فيما تحدث ايضاً المحاسب كمال يوسف طاهر رئيس لجنة الانتخابات المحلية في ام الفحم، تليه كلمة توضيحية للدكتور محمود محمد الشيخ حسن عن مجموعة "قافلة النور" الذي وجه رسائل مختارة للحضور ولمرشحي الرئاسة والعضوية.