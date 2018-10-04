الشرطة, تزيل, لافتة, عن, استقبال, أسير, محرر, مدخل, ام, الفحم,

قامت قوات من الشرطة فحر اليوم الخميس ، بازالة اللافتة التي تم نصبها على مدخل مدينة ام الفحم استعداطاً لاستقبال الاسير الامني المحرر محمود عثمان جبارين ابو حلمي بعد قضائه محكومية السجن 30 عاما داخل السجون الاسرائيلية.

هذا وقد قامت الشرطة بازالة اللافتة قائلة بان هذا الامر غير قانوني ويمنع وضع مثل هذه اللافتات كما قال اصحاب الشان حينما سالوا الشرطة.واكدت عائلة الاسير بانه وبالرغم من ازالة اللافتة سيتم استقباله بشكل مميز .