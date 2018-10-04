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اعتقالات على خلفية القاء عبوة على قبرا راحيل قرب القدس



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جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: افراد شرطة حرس الحدود التابعة لشرطة اسرائيل عثرت الليلة الماضية على عبوة ناسفة انبوبية قد ألقيت نحو  قبر راحيل في منطقة الشارع الالتفافي لمدينة اورشليم القدس وخلال وقت قصير قام أفراد حرس الحدود، بالتعاون مع قوة من جيش الدفاع بالقاء القبض على مشتبهين وضبط معدات وفق الشبهات اعدت لصنع عبوات ناسفة*



من الجدير بالذكر ان ليلة امس عثرت شرطة الحدود على جسم مشبوه يبدو وأنه قنبلة أنبوبية ألقيت نحو  قبر راحيل من الجانب الفلسطيني من السياج الأمني.


هذا وتم استدعاء اخصائيو متفجرات الى المكان حيث قام بفحص الجسم المشبوه الذي تبين كعبوة ناسفة انبوبية وقام بتحييده وتفجيره بشكل آمن.


إثر القاء العبوة الانبوبية قام افراد من حرس الحدود العاملون في منطقة يهودا والسامرة وقوات من جيش الدفاع بعمليات مسح وتمشيط مكثفة في مخيم اللاجئين العايدة ، الذي وفق الشبهات القيت منه العبوة الناسفة.  

خلال النشاط، ألقى افراد الشرطة القبض على مشتبَهَين بالقاء العبوة الناسفة كما وتم رصد في حقيبة احد المشتبهين سكين.


هذا وتبين من تحقيق اولي ان المشتبهين من سكان مخيم الاجئين العايدة وعمرهم 25 عام  أحدهم يشتبه في انتمائه إلى منظمة حماس الإرهابية.


بعد إلقاء القبض عليهم ، داهمت القوات منزل أحد المشتبهين حيث تم العثور على أجزاء ومعدات مشتبهة انها اعدت لتصنيع عبوات ناسفة.


هذا وتمت مصادرة جميع البينات كما واحيلا المشتبهين إلى قوات الأمن لاستجوابهم.




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