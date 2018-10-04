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استمعوا - اطلاق وابل من الرصاص قرب مدرسة برهط
2018-10-04 10:54:28
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استمعوا - اطلاق وابل من الرصاص قرب مدرسة برهط
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