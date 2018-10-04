اطلاق نار قرب مدرسة التقوى الثانوية في رهط على خلفية نزاع بين عائلتين وتسريح الطلاب لبيوتهم - فيديو وصور

تحقق شرطة رهط في ملابسات حادث اطلاق نار وقع صباح اليوم الخميس قرب مدرسة التقوى الثانوية في المدينة , وذلك على خلفية نزاع بين عائلتين من المدينة .

وقد تقرر بالتشاور ما بين ادارة المدرسة واهالي الطلاب بتسريح الطلاب الى بيوتهم صباح اليوم تحسبا لاي طارئ قد يحصل .من جهتها استنفرت الشرطة الى المكان وباشرت التحقيق في ملابساته .