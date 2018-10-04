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اطلاق نار قرب مدرسة التقوى الثانوية في رهط على خلفية نزاع بين عائلتين وتسريح الطلاب لبيوتهم - فيديو وصور



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تحقق شرطة رهط في ملابسات حادث اطلاق نار وقع صباح اليوم الخميس قرب مدرسة التقوى الثانوية في المدينة , وذلك على خلفية نزاع بين عائلتين من المدينة .


وقد تقرر بالتشاور ما بين ادارة المدرسة واهالي الطلاب بتسريح الطلاب الى بيوتهم صباح اليوم تحسبا لاي طارئ قد يحصل .

من جهتها استنفرت الشرطة الى المكان وباشرت التحقيق في ملابساته .




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