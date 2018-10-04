حيفا - استئناف حركة قطار الأنفاق الكَرْمليت عصر اليوم

تُستأنف في حيفا عصر اليوم الخميس حركة قطار الأنفاق "الكَرْمليت" بعد توقف دام حوالي عام ، إثر الحريق الذي التهم عربات القطار.وافيد ان تكلفة اعادة البناء والانشاء وصلت الى حوالي 100 مليون شيكل .وسيكون السفر في "الكرمليت" خلال الشهر الجاري مجانًا.