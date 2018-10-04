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حيفا - استئناف حركة قطار الأنفاق الكَرْمليت عصر اليوم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




تُستأنف في حيفا عصر اليوم الخميس حركة قطار الأنفاق "الكَرْمليت" بعد توقف دام حوالي عام ، إثر الحريق الذي التهم عربات القطار.


وافيد ان تكلفة  اعادة البناء والانشاء وصلت الى حوالي 100 مليون شيكل .

 وسيكون السفر في "الكرمليت" خلال الشهر الجاري مجانًا.




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