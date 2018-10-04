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فاروق الفيشاوي يكشف عن إصابته بالسرطان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف الممثل المصري ​فاروق الفيشاوي​، عن إصابته بمرض ​السرطان​.



وقال الفيشاوي أثناء الدورة الـ34 من ​مهرجان الإسكندرية السينمائي​، إنه سيتعامل مع المرض على أنه مجرد صداع، وجاء في نص كلامه: "السلام عليكم.. انا الحقيقة أحمل في نفسيتي بعض الأمور استأذنكم جميعا في الافصاح عنها، أولا فرحتي وامتناني بهذه الجائزة من مهرجان الإسكندرية لدي 3 أسباب في غاية الأهمية توضح سر فرحتي الكبرى بهذا التقدير".


وأضاف: "السبب الثاني فهو شخصي للغاية، وتردد كثيرا في البوح به، لأنني لا أريد من أحد أن يشعر بالحزن، فلا تنزعجوا لأنني شخصيا لست منزعجا. بعد الكثير من التحاليل والفحوصات والأشعة، الطبيب المعالج قال لي: فاروق أنت مصاب بالسرطان، فقولت له ساخرا: سرطان يعني صداع، فغضب قليلا وصاح في وجهي، لكنني قللت له: أنا سأتعامل معه على أنه صداع".


وأعلن الفيشاوي أنه سينتصر على المرض بإرادته، وقال: "بالعزيمة والإصرار سانتصر على هذا المرض، سأهزمه. سأحضر الدورة المقبلة من مهرجان الإسكندرية لكي أقول لزميل أو زميلة أخرى: مبروك على الجائزة".




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