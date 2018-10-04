تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-21 18:47:22 شجار عائلي في كفرمصر واصابة شخض باطلاق نار |  2018-12-21 18:43:53 شهيد و40 اصابة على حدود غزة |  2018-12-21 18:41:54 السودان يعطل مواقع التواصل ويتأهب لاحتجاجات جديدة |  2018-12-21 18:36:39 فريق كفر قاسم يحقق مفاجأة ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس الدولة |  2018-12-21 18:02:22 ريال مدريد والعين على موعد مع التاريخ في نهائي مونديال الأندية |  2018-12-21 18:00:16 اول فلسطينية تنالها .. سناء السرغلي تنال جائزة مرموقة من جامعة لانكستر البريطانية |  2018-12-21 14:30:22 ام الفحم تفجع بوفاة الشابة هبة علي عبدالله أنيس (خضور ) 36 عاما |  2018-12-21 14:17:32 مصرع شابين إثر حادث تصادم بين حافلة وسيارة جنوب البلاد |  2018-12-21 14:25:25 بدعوة رسمية.. هنية في موسكو مطلع العام القادم |  2018-12-21 13:55:52 حريق هائل في شاحنة بالمنطقة الصناعية طمرة |  2018-12-21 13:53:06 اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في كفرياسيف |  2018-12-21 12:06:20 اتهام شاب من الاردن بمحاولة قتل يهود في ميناء ايلات |  2018-12-21 12:05:14 تحطم طائرة أمريكية خاصة ومقتل ركابها |  2018-12-21 11:24:10 ليفربول معني بالتعاقد مع النصراوي مؤنس دبور الشهر القادم |  2018-12-21 11:05:36 "غالاكسي إس 10" يتجاوز نقطة ضعف "آيفون" للأبد |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

جماهير ليفربول تطالب ببيع محمد صلاح



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فشل اللاعب المصري، محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، في وضع بصمته أمام نابولي، في المباراة التي خسرها الفريق الإنجليزي، بهدف نظيف، أمس الأربعاء، في دوري الأبطال.



وسجل صلاح 44 هدفا مع ليفربول في موسمه الأول، وكانت جماهير الريدز تأمل أن ترى جهدا مماثلًا من اللاعب المصري، رغم أنها لم تكن تتوقع من صلاح تكرار نفس أرقام الموسم الماضي.


وتقول صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إن اللاعب المصري يبدو أنه غير مكترث، فعلى الرغم من تسجيله لثلاثة أهداف مع الفريق حتى الآن، إلا أنه أضاع فرصًا لا حصر لها، واتهم بأنه أناني.


وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن جماهير الريدز باتت تطالب ببيع اللاعب المصري، بعد انخفاض مستواه مع انطلاق الموسم الحالي في مختلف المسابقات.


وقال أحد جماهير الريدز في حسابه بتويتر: "بيعوا صلاح" وأضاف آخر: "بيعوا هذه النسخة من صلاح أرجوكم" أما مشجع ثالث فقال: "ليفربول يجب أن يبيع صلاح".


وقال مشجع آخر: "المشكلة ليست في عدم تسجيل الأهداف، لكن موقفه وأدائه"، وأضاف آخر: "بصفتي من مشجعي ليفربول كنت سأبيع صلاح بدون تردد ولو للحظة واحدة".


واختتم شخص آخر: "نحن بحاجة لبيع محمد صلاح، نحصل منه على 50 أو 60 مليون ونحصل على لاعب آخر جيد".


ولفتت الصحيفة إلى أنه وفقا لتقارير سابقة فقد حدد ليفربول، قيمة صلاح بأكثر من 142 مليون إسترليني، وهو المبلغ الذي حصل عليه النادي عند بيع البرازيلي فيليب كوتينيو، إلى برشلونة الإسباني، مضيفة أنه بالوضع الحالي للاعب المصري فإنه قيمته انخفضت عن ذلك المبلغ.




كلمات متعلقة

جماهير, ليفربول, تطالب, ببيع, محمد, صلاح,

تابعونــا

سانشيز "رهن التحقيق".. والسبب مورينيو والـ20 ألف إسترليني سانشيز "رهن التحقيق".. والسبب مورينيو والـ20 ألف إسترليني 2018-12-21 | 18:04:32

يبدو أن طرد المدرب جوزيه مورينيو كان بالنسبة إلى بعض لاعبي مانشستر يونايتد مسألة...

ريال مدريد والعين على موعد مع التاريخ في نهائي مونديال الأندية ريال مدريد والعين على موعد مع التاريخ في نهائي مونديال الأندية 2018-12-21 | 18:02:22

سيكون ناديا ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي على موعد مع التاريخ عندما...

مبابي يضع شرطين لانتقاله التاريخي إلى ريال مدريد مبابي يضع شرطين لانتقاله التاريخي إلى ريال مدريد 2018-12-21 | 11:06:49

يسعى الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جرمان، إلى تغيير أجواء الدوري...

رونالدو تحت الضغط.. لماذا يجب تسجيل 4 أهداف في 3 مباريات؟ رونالدو تحت الضغط.. لماذا يجب تسجيل 4 أهداف في 3 مباريات؟ 2018-12-21 | 09:28:49

يواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تحديا حقيقيا مع فريقه يوفنتوس الإيطالي،...

سولسكاير يرمي الكرة في ملعب نجوم مانشستر يونايتد سولسكاير يرمي الكرة في ملعب نجوم مانشستر يونايتد 2018-12-20 | 22:55:11

أكد أولي جونار سولسكاير، المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، أنه سيحاول...

موريلو يودع زملاءه قبل الرحيل لبرشلونة موريلو يودع زملاءه قبل الرحيل لبرشلونة 2018-12-20 | 20:00:41

قام المدافع الدولي الكولومبي جيسون موريلو، نجم فالنسيا، بتوديع زملائه في فريق...

برشلونة يحسم صفقته الدفاعية المنتظرة برشلونة يحسم صفقته الدفاعية المنتظرة 2018-12-20 | 18:18:28

استقر برشلونة على اسم المدافع الذي سيوقع معه، لسد العجز بخط الدفاع، بعد إصابة...

نيمار: سنواجه تحديا مختلفا بعد رحيل مورينيو نيمار: سنواجه تحديا مختلفا بعد رحيل مورينيو 2018-12-20 | 13:48:27

يرى البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أن فريقه سيواجه تحديا مختلفا...

ما الذي يقف بوجه محمد صلاح ليصبح أسطورة أنفيلد؟ ما الذي يقف بوجه محمد صلاح ليصبح أسطورة أنفيلد؟ 2018-12-20 | 12:31:04

اعتبر روبي فاولر مهاجم ليفربول السابق، أن النجم المصري محمد صلاح يمتلك المواصفات...

ريال مدريد يرصد راتبا ضخما لاستعادة مورينيو ريال مدريد يرصد راتبا ضخما لاستعادة مورينيو 2018-12-20 | 11:14:13

تحدثت تقارير عديدة بأن البرتغالي جوزيه مورينيو، المقال حديثا من تدريب مانشستر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مطاردة بوليسية شارع وادي عارة شاب دراجة نارية سير التحقيق سامي شيخ يوسف الطيبة شارع 444 حادث طرق مروع سيارة اسعاف شرطة مدينة اعتداء جنسي فتاة قاصر 14 عاما الكرمل اعتقال شاب المحكمة الشرطة انترنت لقاءات حميمةعامل سقط عليه جسم ثقيل مصرع ورشة بناء جاني هتكفا مركز البلاد مستشفى شرطة يافة الناصرة تنفيذ عملية طعن مجدال هعيمك سكين الشرطة عاملة محطة وقودانقلاب صفد شاحنة اصابة سائق طرعان قرية مروحية معتمرون عرابة رحلة معاناة تعب انتظار جلسة بلدية رهط عطا ابو مديغم الاحداث الاخيرة وجهاء النقب اصابات حادث طرق مروع العين مدينة الناصرة شرطة اسعاف سيارة حادث دهس فتاة تركب دراجة هوائية الجنوب سيارة خطيرة مستشفى شرطة سير دباس حازم عامل الخليل ورشة بناء سقط ارتفاع رحوفوت الخليل فلسطيني ريال مدريد برشلونة يث حي مباشر مباراة كلاسيكو اسبانيا الارض مصرع شاب مقتل حادث طرق مروع شارع 31 عراد الجنوب النقب شرطة اسعاف سيارة شاحنة حملة شفاعمرو مصادرة 160 اسطوانة غاز غير قانونية شرطة تفتيش محلات رسم جدارية جدار بيت عائلة يوسف عبد الخلق الناصرة الجبهة الشبيبة الشيوعية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com