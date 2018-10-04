جماهير, ليفربول, تطالب, ببيع, محمد, صلاح,

فشل اللاعب المصري، محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، في وضع بصمته أمام نابولي، في المباراة التي خسرها الفريق الإنجليزي، بهدف نظيف، أمس الأربعاء، في دوري الأبطال.

وسجل صلاح 44 هدفا مع ليفربول في موسمه الأول، وكانت جماهير الريدز تأمل أن ترى جهدا مماثلًا من اللاعب المصري، رغم أنها لم تكن تتوقع من صلاح تكرار نفس أرقام الموسم الماضي.وتقول صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إن اللاعب المصري يبدو أنه غير مكترث، فعلى الرغم من تسجيله لثلاثة أهداف مع الفريق حتى الآن، إلا أنه أضاع فرصًا لا حصر لها، واتهم بأنه أناني.وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن جماهير الريدز باتت تطالب ببيع اللاعب المصري، بعد انخفاض مستواه مع انطلاق الموسم الحالي في مختلف المسابقات.وقال أحد جماهير الريدز في حسابه بتويتر: "بيعوا صلاح" وأضاف آخر: "بيعوا هذه النسخة من صلاح أرجوكم" أما مشجع ثالث فقال: "ليفربول يجب أن يبيع صلاح".وقال مشجع آخر: "المشكلة ليست في عدم تسجيل الأهداف، لكن موقفه وأدائه"، وأضاف آخر: "بصفتي من مشجعي ليفربول كنت سأبيع صلاح بدون تردد ولو للحظة واحدة".واختتم شخص آخر: "نحن بحاجة لبيع محمد صلاح، نحصل منه على 50 أو 60 مليون ونحصل على لاعب آخر جيد".ولفتت الصحيفة إلى أنه وفقا لتقارير سابقة فقد حدد ليفربول، قيمة صلاح بأكثر من 142 مليون إسترليني، وهو المبلغ الذي حصل عليه النادي عند بيع البرازيلي فيليب كوتينيو، إلى برشلونة الإسباني، مضيفة أنه بالوضع الحالي للاعب المصري فإنه قيمته انخفضت عن ذلك المبلغ.