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يوم تحضيري لافتتاح السنة الدراسية في كلية سخنين للمعلمين



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




أقيم في قاعة سميراميس شفاعمرو اليوم التحضيري لافتتاح السنة الدراسية في كلية سخنين لتأهيل المعلمين، وذلك بحضور رئيس إدارة الكلية الدكتور شمشون شوشاني وأعضاء الجمعية، رئيس الكلية البروفيسور محمود خليل والمدير العام السيد نزيه بدارنة.


افتتح اليوم التحضيري الدكتور شوشاني رئيس جمعية إدارة الكلية، حيث بارك بافتتاح السنة الدراسية وأثنى على عمل الإدارة برئاسة بروفيسور محمود خليل. وأكد ان الكلية تعمل في المسار الصحيح من جميع الجوانب الاكاديمية والإدارية. وهو فخور انه يقف على رأس هذه الكلية الاكاديمية


السيد نزيه بدارنة مدير عام الكلية رحب بالحضور وعلى رأسهم الدكتور شوشاني والبروفيسور محمود خليل وأكد على مهنية الطاقم الدراسي في الكلية حيث ان الكلية وصلت الى اعلى مستويات الكليات الاكاديمية بفضل الإدارة السليمة والجهد الذي يبذله الطاقم الدراسي في الكلية.


من جهته أكد السيد نزيه بدارنة ان الكلية تعمل بأن تحصل على المصادقة لإقامة الكلية الاكاديمية الجديدة وإعطاء لقب أول في عدة مواضيع لتكون نواة للجامعة العربية الأولى في البلاد.


بروفيسور محمود خليل شرح بإسهاب على سير العملية التربوية في الكلية وانه فخور بإنجازات الكلية على جميع المستويات وأكد على دور المحاضرين بنجاح الكلية.


دكتور محمد ابداح نائب رئيس الكلية والعميد الأكاديمي والذي تولى عرافة اليوم الدراسي رحب بالمحاضرين وقدم لهم محاضرة حول الحتلنات الاكاديمية والإدارية للعام الدراسي الجديد، وتمنى لهم سنة دراسية مثمرة وموفقة.


بروفيسور يعقوب كيدم رئيس شركة INTEPRO العالمية للاستشارة والبحث ومحاضر في جامعة NYU-POLY قام بإلقاء محاضرة عن القيادة والتمييز الشخصي ودور المحاضر بإعداد معلمين كفئ وذو قدرات عالية.


دكتورة لينا بولس تحدثت عن الوحدة الجديدة التي ترأسها، وحدة العلاقات الخارجية وعن دور الوحدة في اظهار انجازات الكلية ونجاحاتها للرأي العام.


دكتور نايف عواد مدير مركز المحاكاة تحدث عن مركز المحاكاة الجديد في الكلية والذي يعتبر المركز الوحيد بالشمال حيث يتوجه اليه العديد من المدارس الابتدائية والثانوية، وأضاف شارحا طبيعة عمل المركز ومساهمته الكبيرة في سيرورة التطور المهني لطواقم التربية والتعليم، على إختلاف مراحلها.




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