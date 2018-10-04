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فيديو - نتنياهو يستقبل المستشارة الألمانية ميركل



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إستقبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقرينته السيدة سارا نتنياهو المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس في مقر إقامة رئيس الوزراء بأورشليم. وقد قامت المستشارة بالإمضاء في سجل الضيوف.


عقد رئيس الوزراء والمستشارة الألمانية مساء أمس سويةً مع كلا حاشيتيهما لقاء عمل، في إطار مأدبة عشاء، بدار رئيس الوزراء بأورشليم.


هذا وسيعقد رئيس الوزراء نتنياهو ووزراء الحكومة اليوم لقاءً ما بين الحكومتين الإسرائيلية والألمانية (G2G) بمشاركة المستشارة ميركل ووزراء الحكومة الألمانية. إنها المرة السابعة حيث يُعقد لقاء بين كلا الحكومتين خلال العقد الأخير.


وستركز  الاستشارات ما بين الحكومتين على التعاون في مجالات الأمن والعلوم والاقتصاد وحماية الفضاء الإلكتروني السايبر والثقافة وغيرها من المجالات. كما ستُعقد أيضًا سلسلة من المناقشات وسيتم إبرام مذكرات تفاهم  تهدف إلى مواصلة تعزيز العلاقات الإسرائيلية الألمانية.


وسيتم في إطار اللقاءات إبرام مذكرات التفاهم التالية:



  *   مذكرة تفاهم بين وزارة المساواة الاجتماعية والمفوضة الألمانية للشؤون الثقافية والإعلامية في موضوع استعارة مجموعة غورليت لمتحف إسرائيل عام 2019. ستدعم مذكرة التفاهم الإجراءات المطلوبة لعرض المجموعة في إسرائيل.



  *   إعلان نوايا بين وزارة الاقتصاد الإسرائيلية ووزارة التربية والأبحاث الألمانية في موضوع التعاون الأوروبي والثنائي في مواضيع الأبحاث والتطوير والابتكار: تبادل المعلومات في مواضيع التكنولوجيا ودعم المشاريع المشتركة لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي وحماية الفضاء الإلكتروني السايبر وتقنية النانو.


  *   إعلان نوايا بين وزارة العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية ووزارة التربية والأبحاث الألمانية في موضوع التعاون العلمي في مجال الكيمياء الكهربائية، والأبحاث البحرية، وأبحاث مرض السرطان والتقنيات المائية، من خلال تشجيع العلماء من كلا الدولتين على التعاون.




  *   إعلان نوايا بين وزارتي المالية الإسرائيلية والألمانية في موضوع إقامة حوار اقتصادي حيث ستتبادل الوزارتان المعلومات وتعقدان الاستشارات في مواضيع التحليلات الاقتصادية والتكنولوجيا المتعلقة بالنظام المالي.


منذ جولة الاستشارات السابقة (G2G) التي عُقدت في أورشليم في 15 شباط 2016 تم إحراز تقدم ملموس في مجالات متنوعة منها الأمن والتجارة والثقافة والمجتمع.


يرافق المستشارة ميركل كل من نائب المستشارة ووزير المالية Olaf Scholz، ووزير الخارجية Heiko Maas ووزير الداخلية والبناء والمجتمع Horst Seehofer ووزير الاقتصاد والطاقة Peter Altmaier، ووزيرة العدل وحماية المستهلك Katarina Barley، ووزير الرفاهية والخدمات الاجتماعية Hubertus Heil، ووزيرة الغذاء والزراعة Julia Klöckner، ووزيرة الشؤون العائلية والمواطنين القدامى والنساء والشباب Franziska Giffey، ووزير المواصلات والبنى التحتية الرقمية Andreas Scheuer، ونائبة وزير الحفاظ على البيئة ,Rita Schwarzelühr-Sutter ونائب وزير العلوم والتعليم العالي Thomas Rachel، ووزير التعاون الاقتصادي والتطوير Gerd Müller، والمفوضة الحكومية لشؤون الثقافة ووسائل الإعلام Monika Grütters، والمفوض لشؤون معاداة السامية Felix Klein.




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