تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-02 17:44:59 بشرى سارة:بدء علاج الأسنان المجاني للقاصرين حتى جيل 18 وللمسنين ما فوق 75 |  2019-01-02 17:39:13 رفض طلب إسرائيلي للتحقيق مع مسؤولين أمريكيين |  2019-01-02 15:51:25 اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في كفرقرع |  2019-01-02 15:45:40 وزارة الصحة في غزة: نحذر من توقف خدماتنا خلال أيام |  2019-01-02 15:45:46 ليبرمان ينفي قيامه بكشف محتوى "صفقة القرن" |  2019-01-02 14:57:45 حزب الله متفائل في إمكانية حل أزمة الحكومة اللبنانية |  2019-01-02 14:50:59 كشف ملابسات عدة جرائم معاكسة على "الواتساب" في الخليل |  2019-01-02 14:50:24 سابقة تاريخية في بريطانيا.. أم تلد طفلين خلال أسبوعين |  2019-01-02 14:31:14 البرغوثي: نتنياهو يمارس القرصنة ضد أموال الفلسطينيين |  2019-01-02 13:17:16 المطران عطا الله حنا: القدس تضيع من أيدينا يوما بعد يوم |  2019-01-02 12:37:44 الحلبة الحزبية تشهد تحركات وتقلبات تمهيدا لاجراء انتخابات الكنيست في ال9 من نيسان المقبل |  2019-01-02 12:50:21 "واتس آب" يتوقف عن العمل في بعض الهواتف الذكية |  2019-01-02 12:15:17 توقع تقديم لائحة اتهام الاسبوع القادم بحق المشتبه فيهما بقتل الطالبة يارا ايوب 16 عاما من الجش |  2019-01-02 11:50:35 دراسة - الماريغوانا تعيد برمجة جينات الحيوانات المنوية! |  2019-01-02 11:50:19 غوغل تبتكر طريقة للتحكم بالأجهزة بدون لمس |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اعتقال شابين من الناصرة بشبهة القاء قنينة ماء على ممرضة في المستشفى الانجليزي لعدم رضاهما من العلاج !



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة في الناصرة , شابين في العضرينات من عمرهما من سكان الناصرة امس الاربعاء وذلك بشبهة القاء قنينة ماء على ممرضة في المستشفى الانجليزي في الناصرة والقيام باعمال اخلال بالنظام العام في المستشفى على ما يبدو اثر عدم رضاهما من العلاج الذي تلقياه.



وافيد ان الشابين كانا وصلا المستشفى فجر اليوم الخميس , وان الحادث وقع بعد تقديم العلاج الاولي للشابين .


وتم استدعاء الشرطة الى المكان والتي بدورها اعتقلت المشتبهين , ومن المتوقع ان يتم اليوم النظر بتمديد اعتقالهما لاستكمال التحقيق معهما .


من جهتها استنكرت إدارة مستشفى الناصرة الانجليزي وبشدة الاعتداء على الممرضة اثناء عملها ليلة امس وعلى ممتلكات المستشفى إذ تعتبر ظاهرة خطيرة تتفشى في المراكز الطبية المختلفة، ومتكررة في مستشفانا ايضا فهناك حالات كثيرة لا تنشر ولا تعالج للأسف. هدفنا الاول والاخير في مستشفى الناصرة الانجليزي تقديم الخدمات الطبية بكل انسانية ومهنية، فنحن نبذل قصارى جهدنا لتطوير وتحسين الخدمات للمرضى والزوار ابرزها: استقبال المرضى حسب الادوار المسجلة، تواجد مرافق واحد فقط مع المريض، تكثيف تواجد الطاقم الطبي والتمريضي من اجل تقديم الخدمات كما يجب وغيرها، وبهذا نطلب من جميع الزوار بالالتزام بالتعليمات.


بدورها تتوجه الادارة ونقابة المستخدمين والاطباء في مستشفى الناصرة  إلى عموم أبناء شعبنا، بالتحلي بالصبر وبروح التسامح وإفساح المجال للطواقم الطبية بتقديم الخدمات للمرضى فأنتم أهلنا وناسنا.
 

الصورة من صفحة مستشفى الناصرة - الانجليزي على الفيسبوك ..
اعتقال شابين من الناصرة بشبهة القاء قنينة ماء على ممرضة في المستشفى الانجليزي لعدم رضاهما من العلاج !




كلمات متعلقة

اعتقال, شابين, من, الناصرة, بشبهة, القاء, قنينة, ماء, على, ممرضة, في, المستشفى, الانجليزي, لعدم, رضاهما, من, العلاج, !,

تابعونــا

بشرى سارة:بدء علاج الأسنان المجاني للقاصرين حتى جيل 18 وللمسنين ما فوق 75 بشرى سارة:بدء علاج الأسنان المجاني للقاصرين حتى جيل 18 وللمسنين ما فوق 75 2019-01-02 | 17:44:59

بدأ يوم أمس 1.1.2019، سريان الجزء المُكمّل من قرار توسيع نطاق النظام الخاص بتقديم...

اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في كفرقرع اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في كفرقرع 2019-01-02 | 15:51:25

اصيب عصر اليوم الاربعاء شاب بعد ان تعرض لاطلاق نار في بلدة كفرقرع . واصيب الشاب...

وزارة الصحة في غزة: نحذر من توقف خدماتنا خلال أيام وزارة الصحة في غزة: نحذر من توقف خدماتنا خلال أيام 2019-01-02 | 15:45:40

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من توقف خدماتها خلال أيام بفعل أزمة الوقود التي تعصف...

ليبرمان ينفي قيامه بكشف محتوى "صفقة القرن" ليبرمان ينفي قيامه بكشف محتوى "صفقة القرن" 2019-01-02 | 15:45:46

نفى وزير الجيش الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان ما نقلته صحيفة الحياة اللندنية...

كشف ملابسات عدة جرائم معاكسة على "الواتساب" في الخليل كشف ملابسات عدة جرائم معاكسة على "الواتساب" في الخليل 2019-01-02 | 14:50:59

كشفت الشرطة الفلسطينية اليوم، ملابسات عدة جرائم معاكسة على موقع "الواتساب" والتي...

البرغوثي: نتنياهو يمارس القرصنة ضد أموال الفلسطينيين البرغوثي: نتنياهو يمارس القرصنة ضد أموال الفلسطينيين 2019-01-02 | 14:31:14

وصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إعلان...

المطران عطا الله حنا: القدس تضيع من أيدينا يوما بعد يوم المطران عطا الله حنا: القدس تضيع من أيدينا يوما بعد يوم 2019-01-02 | 13:17:16

قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس لدى استقباله...

الحلبة الحزبية تشهد تحركات وتقلبات تمهيدا لاجراء انتخابات الكنيست في ال9 من نيسان المقبل الحلبة الحزبية تشهد تحركات وتقلبات تمهيدا لاجراء انتخابات الكنيست في ال9 من نيسان المقبل 2019-01-02 | 12:37:44

في الحلبة الحزبية, اعتبرت رئيسة المعارضة الجديدة, النائبة العمالية, شيلي...

توقع تقديم لائحة اتهام الاسبوع القادم بحق المشتبه فيهما بقتل الطالبة يارا ايوب 16 عاما من الجش توقع تقديم لائحة اتهام الاسبوع القادم بحق المشتبه فيهما بقتل الطالبة يارا ايوب 16 عاما من الجش 2019-01-02 | 12:15:17

مُددت بستة أيام فترة اعتقال الشابين من قرية الجش الجليلية، المشتبه بضلوعهما في...

الإسلامية المسيحية تحذر من عاقبة إسكات الأذان بالقدس الإسلامية المسيحية تحذر من عاقبة إسكات الأذان بالقدس 2019-01-02 | 11:19:45

حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اليوم الأربعاء، من مساعي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اجتماع اهالي ام الفحم سبل مكافحة العنف مقتل حسين محاجنة باقةانتفاضةشارع6حريق فندق جينوسار تمار شاطئ بحر طبريا هائل اطفاء مدينةمظاهرة عنف جريمة الطيرة سهى منصور قتل اطلاق نار شعارات رفع بلدية الشيخ رائد صلاح كمال خطيب الحركة الاسلامية الشق الشمالي امر منع السفر المسدارس الاهلية المسيحية تعيين لجنة مسؤولة فحص احتياجات وزارة المعارف اطار اتفاق الطرفين اصابة متوسطة بحادث طرق ذاتي انقلاب سيارة قرب يانوحكفر مندا اعتداءات رش سيارات شعارات الاهالي لجنة تشكيل حراسة تكرار الشرطة انتخابات رئاسة مجلس محلي حريق بيت الزرازير قرية اطفاء الناصرة اخماد نار شب الشرطة اضرار مصرع محمد احمد . أسدي طفلين نسيا ساعات داخل سيارة النقب القسوم قرية الجنوب السيد دير الاسد والدهما قرية حورة انتخابات كفر مندا رئاسة مجلس محلي بلدة سلطة انهيار حائط سخنين اصابة بالغة رجل مدينة اسعاف شرطة موسى يوسف غنطوسشجار كفر مندا اصابات اعتقالات مفرقعات فيديو عائلي بلدة شرطة حملة اسعافبث مباشرمباشرمشاهدةمتابعةاون لاينبثمباراةماتشاتليتكو مدريدبرشلونةدوري أبطال أوروبامشاهدة اتليتكو مدريد مباشر مشاهدة برشلونة مبامظاهرة الأول من أيار الناصرة مسيرة مشاركة واسعة العمال الشبيبة الشيوعية الجبهة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com