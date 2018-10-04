اعتقال, شابين, من, الناصرة, بشبهة, القاء, قنينة, ماء, على, ممرضة, في, المستشفى, الانجليزي, لعدم, رضاهما, من, العلاج, !,

اعتقلت الشرطة في الناصرة , شابين في العضرينات من عمرهما من سكان الناصرة امس الاربعاء وذلك بشبهة القاء قنينة ماء على ممرضة في المستشفى الانجليزي في الناصرة والقيام باعمال اخلال بالنظام العام في المستشفى على ما يبدو اثر عدم رضاهما من العلاج الذي تلقياه.

الصورة من صفحة مستشفى الناصرة - الانجليزي على الفيسبوك ..

وافيد ان الشابين كانا وصلا المستشفى فجر اليوم الخميس , وان الحادث وقع بعد تقديم العلاج الاولي للشابين .وتم استدعاء الشرطة الى المكان والتي بدورها اعتقلت المشتبهين , ومن المتوقع ان يتم اليوم النظر بتمديد اعتقالهما لاستكمال التحقيق معهما .من جهتها استنكرت إدارة مستشفى الناصرة الانجليزي وبشدة الاعتداء على الممرضة اثناء عملها ليلة امس وعلى ممتلكات المستشفى إذ تعتبر ظاهرة خطيرة تتفشى في المراكز الطبية المختلفة، ومتكررة في مستشفانا ايضا فهناك حالات كثيرة لا تنشر ولا تعالج للأسف. هدفنا الاول والاخير في مستشفى الناصرة الانجليزي تقديم الخدمات الطبية بكل انسانية ومهنية، فنحن نبذل قصارى جهدنا لتطوير وتحسين الخدمات للمرضى والزوار ابرزها: استقبال المرضى حسب الادوار المسجلة، تواجد مرافق واحد فقط مع المريض، تكثيف تواجد الطاقم الطبي والتمريضي من اجل تقديم الخدمات كما يجب وغيرها، وبهذا نطلب من جميع الزوار بالالتزام بالتعليمات.بدورها تتوجه الادارة ونقابة المستخدمين والاطباء في مستشفى الناصرة إلى عموم أبناء شعبنا، بالتحلي بالصبر وبروح التسامح وإفساح المجال للطواقم الطبية بتقديم الخدمات للمرضى فأنتم أهلنا وناسنا.