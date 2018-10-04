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اتفاق صلح بعد شجار الانتخابات في كفرمندا
2018-10-04 08:54:51
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اتفاق صلح بعد شجار الانتخابات في كفرمندا
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