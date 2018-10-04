تيريزا, ماي, للاتحاد, الأوروبي:, لسنا, بحاجة, إليك,

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن بلادها ليست بحاجة للاتحاد الأوروبي، وإنها مستعدة لسيناريو الخروج من الاتحاد دون اتفاق على شكل العلاقة المستقبلية بين الجانبين.

ودعت ماي -في خطابها بختام مؤتمر حزب المحافظين أمس الأربعاء- أعضاء حزبها لدعم بنود خطتها المطروحة في المفاوضات مع الاتحاد.وقالت المسؤولة البريطانية إن بلادها "لا تخشى الخروج دون اتفاق"، مشيرة إلى أن عدم الاتفاق على موضوع الرسوم الجمركية والاتفاقيات التجارية سيكون أمرا قاسيا "لكننا مستعدون له"، وقالت إنها ستعمل على تحقيق اتفاق يحافظ على مصالح بلادها.