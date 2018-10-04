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سفير أمريكي يوضح سبب إستقالته: شرفي لا يسمح بدعم عجرفة وخديعة ترامب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال السفير الأمريكي السابق لدى استونيا أنه استقال من منصبه، في وقت سابق من هذا العام، لأنه ” لم يعد يستطيع دعم سياسات الرئيس، دونالد ترامب.



وكتب جيمس ميلفيل، الدبلوماسي المحترف الذي خّدم في الخارجية الأمريكية لأكثر من ثلاثة عقود، في مقال نشرته صحيفة “واشنطن بوست” أنه ترك منصبه لأنه يعتقد ان الشرف يعنى النأي بنفسه عن الإدارة التى تنتهج أجندة قال إنه لم يعد باستطاعته الوقوف خلفها.


واستشهد ميلفيل بعداء ترامب لحلف شمال الأطلسي والسياسات التجارية والعلاقة الحميمية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأمر الذى حفز في النهاية على اتخاذه القرار.


وأضاف "العجرفة لا تناسبنا بشكل جيد " مشيرا الى ان ترامب يرفض العمل مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة، وكتب ميلفيل " أمريكا اولا" عبارة عن خدعة .


وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية لمجلة فورين بوليسي في يونيو/ حزيران ان إستقالة ميلفيل كانت ضربة للوزارة وعلامة على مقاومة ترامب من داخل المجتمع الدبلوماسي .




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