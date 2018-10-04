مصطفى, البرغوثي:, اسرائيل, تغرق, منطقة, الخان, الاحمر, بالمجاري,

قال الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان اسرائيل تغرق منطقة الخان الاحمر بمياه المجاري التي تتدفق من مستوطنة كفار أدوميم مما يهدد صحة أهالي الخان والمتضامنين معهم ويؤدي الى انتشار الأمراض والأوبئة والحشرات بالاضافة الى الإضرار بالاغنام التي يعتاش منها اهل التجمع.

وأكد البرغوثي على ان الاحتلال يستخدم أساليب اجرامية بشعة بهدف الضغط على اهالي التجمع الصامدين وتحويل محيطهم الى منطقة موبوئة بالامراض و اكد البرغوثي اثناء تواجده في الخان الاحمر ان اهله مصممون على الصمود في وجه اجراءات الاحتلال.