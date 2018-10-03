القدس:, الشرطة, ترصد, جسم, مشبوه, قرب, قبر, راحيل,

في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي مساء اليوم الاربعاء ضبطت شرطة الحدود التابعة لشرطة إسرائيل، جسم مشتبه كعبوة أنبوبية قد ألقيت على قبر راحيل في منطقة الشارع الإلتفافي لمدينة اورشليم القدس. حيث لم تقع إصابات.

قبل وقت قصير رصد أفراد حرس الحدود جسم مشبوه كعبوة أنبوبية ألقيت على قبر راحيل.



الجسم المشبوه ألقي من وراء السياج الأمني من الجهة الفلسطينية، لكنه لن يشكل خطرًا على القوات والمواطنين الذين يزورون الموقع.

تم استدعاء أخصائي متفجرات الى المكان لفحص الجسم المشبوه.

في المكان قوات من شرطة الحدود التي اغلقت المنطقة، فحركة المركبات في المنطقة محدودة في هذه المرحلة.

بالإضافة إلى ذلك ، تقوم شرطة الحدود وجيش الدفاع بعمليات مسح وتمشيط، لرصد الجناة.