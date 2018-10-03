تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-25 17:22:18 الهيئة العامة للكنيست تصادق نهائيا على قانون يقضي بإلزام تركيب كاميرات في الحضانات |  2018-12-25 17:01:58 رهط:وفاة الفتى كرم الجعار متأثراً بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار في شجار |  2018-12-25 16:47:37 مقتل شاب من ام الفحم واصابة اخرين باطلاق نار على سيارة قرب ام الريحان |  2018-12-25 14:16:14 الكرملين: لا معلومات حول لقاء مرتقب بين بوتين وأردوغان |  2018-12-25 14:07:07 ام الفحم - تقديم تصريح مدعي عام بحق شابين بشبهة اختطاف معلم من امام مدرسة |  2018-12-25 13:02:05 صور - مشاركة واسعة في مسيرة عيد الميلاد المجيد بطرعان |  2018-12-25 12:57:06 تحطيم محتويات قسم الطوارئ بمستشفى فلسطين الطبي |  2018-12-25 12:54:46 الكنيست يجتمع غداً ليحل نفسه |  2018-12-25 12:53:25 "أمنستي": السلطات السودانية قتلت 37 محتجاً |  2018-12-25 12:26:35 الناصرة : قداس احتفالي بمناسبة عيد الميلاد في كنيسة المجمع |  2018-12-25 10:22:23 شيخ العراقيب: السجن أحب إلي من الاقتلاع والتهجير |  2018-12-25 09:17:56 موكب كبير يودّع الشيخ صياح الطوري بطريقه إلى السجن‎ |  2018-12-25 09:13:23 مصرع طفلة رضيعة عامين من رهط دهستها سيارة |  2018-12-25 09:07:57 عراقيون يحيون الذكرى الـ12 لإعدام الرئيس الراحل صدام حسين |  2018-12-25 08:47:06 وفاة صحفي تونسي أحرق نفسه بسبب الأوضاع الاقتصادية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

القدس: الشرطة ترصد جسم مشبوه قرب قبر راحيل



  |     |   اضافة تعليق



في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي مساء اليوم الاربعاء ضبطت شرطة الحدود التابعة لشرطة إسرائيل، جسم مشتبه كعبوة أنبوبية قد ألقيت على قبر راحيل في منطقة الشارع الإلتفافي لمدينة اورشليم القدس. حيث لم تقع إصابات.

قبل وقت قصير رصد أفراد حرس الحدود جسم مشبوه كعبوة أنبوبية ألقيت على قبر راحيل.

الجسم المشبوه ألقي من وراء السياج الأمني من الجهة الفلسطينية، لكنه لن يشكل خطرًا على القوات والمواطنين الذين يزورون الموقع.

تم استدعاء أخصائي متفجرات الى المكان لفحص الجسم المشبوه.

في المكان قوات من شرطة الحدود التي اغلقت المنطقة، فحركة المركبات في المنطقة محدودة في هذه المرحلة.

بالإضافة إلى ذلك ، تقوم شرطة الحدود وجيش الدفاع بعمليات مسح وتمشيط، لرصد الجناة.

 





كلمات متعلقة

القدس:, الشرطة, ترصد, جسم, مشبوه, قرب, قبر, راحيل,

تابعونــا

الهيئة العامة للكنيست تصادق نهائيا على قانون يقضي بإلزام تركيب كاميرات في الحضانات الهيئة العامة للكنيست تصادق نهائيا على قانون يقضي بإلزام تركيب كاميرات في الحضانات 2018-12-25 | 17:22:18

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة (الاثنين) على اقتراح قانون...

رهط:وفاة الفتى كرم الجعار متأثراً بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار في شجار رهط:وفاة الفتى كرم الجعار متأثراً بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار في شجار 2018-12-25 | 17:01:58

توفي في مستشفى سوروكا في بئر السبع عصر اليوم الثلاثاء الفتى كرم الجعار البالغ من...

مقتل شاب من ام الفحم واصابة اخرين باطلاق نار على سيارة قرب ام الريحان مقتل شاب من ام الفحم واصابة اخرين باطلاق نار على سيارة قرب ام الريحان 2018-12-25 | 16:47:37

لقي شاب من سكان مدينة ام الفحم بالاربعينيات من عمره مصرعه , واصيب شابين اخرين...

ام الفحم - تقديم تصريح مدعي عام بحق شابين بشبهة اختطاف معلم من امام مدرسة ام الفحم - تقديم تصريح مدعي عام بحق شابين بشبهة اختطاف معلم من امام مدرسة 2018-12-25 | 14:07:07

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: مع نهاية تحقيق مركز...

صور - مشاركة واسعة في مسيرة عيد الميلاد المجيد بطرعان صور - مشاركة واسعة في مسيرة عيد الميلاد المجيد بطرعان 2018-12-25 | 13:02:05

في أجواء احتفالية بهيجة، وبحضور جمهور غفير من الأهالي والأطفال، شارك رئيس مجلس...

تحطيم محتويات قسم الطوارئ بمستشفى فلسطين الطبي تحطيم محتويات قسم الطوارئ بمستشفى فلسطين الطبي 2018-12-25 | 12:57:06

اعتدى مجموعة أشخاص، صباح اليوم الثلاثاء، على قسم الطوارئ في مستشفى مجمع فلسطين...

الكنيست يجتمع غداً ليحل نفسه الكنيست يجتمع غداً ليحل نفسه 2018-12-25 | 12:54:46

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، اليوم الثلاثاء، على مشروع...

الناصرة : قداس احتفالي بمناسبة عيد الميلاد في كنيسة المجمع الناصرة : قداس احتفالي بمناسبة عيد الميلاد في كنيسة المجمع 2018-12-25 | 12:26:35

باجواء من البهجة والسرور ، أقيم صباح اليوم الثلاثاء قداس احتفالي بمناسبة عيد...

شيخ العراقيب: السجن أحب إلي من الاقتلاع والتهجير شيخ العراقيب: السجن أحب إلي من الاقتلاع والتهجير 2018-12-25 | 10:22:23

دخل الشيخ صياح الطوري (69 عاماً) من قرية العراقيب في النقب، سجن الرملة، لقضاء...

موكب كبير يودّع الشيخ صياح الطوري بطريقه إلى السجن‎ موكب كبير يودّع الشيخ صياح الطوري بطريقه إلى السجن‎ 2018-12-25 | 09:17:56

ودّعت جماهير كبيرة الشيخ صياح الطوري بطريقه لدخول سجن الرملة لقضاء تسعة أشهر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع شابة فتاة دهس حادث مفرق حوراشيم كفر قاسم شارع 6بركة مصرع غرق طفل 7 سنوات فندق ايلات اسنتشال مستشفى شرطة سياحة سهيد حيادري فنانة سخنين شعبي عم يتألم اغنيةسائق تراكتورون جرفته السيول قرب صفورية الكعبية قرية وحدات انقاذ الناصرةالكسيفة مشتبه التحريض عبر الفيسبوك انتفاضة بدأت يهودي يبقى خنزير مدرسة انتخابات المجلس الطلابي اعدادية المتنبي الناصرة احتراق عدد من السيارات حي غيلو القدس استنفار اطفاء الشرطة تحقق سائق دراجة نارية علق تحت شاحنة مفرق عبلين حادث طرق خالد ياسين زوج شقيق المرحومة امنة ياسين طمرة مقتل طعن بيت حامل هدنة لجنة جاهة صلح اصلاح مقتل شاب رفايعة سالم احمد اطلاق نار اعمال مشينة قاصر جسر الزرقاء مشتبه شاب تمديد اعتقال شرطة محكمة منطقة دعاء ابو شرخ معتقل اعتقال مشتبه ضلوع جريمة قتل اللد الشرطة امام اعين اطفالهااحتراق خزان وقود سولار كفر ياسيف سيارات 5 اطفاء انقاذ اخماد مسلخ ضبط الناصرة أسلحة الشرطة عبوات ذخيرة قنابل يدوية كلية صفد شعارات عنصرية معادية للعرب الطلاب الشرطة تحق مجهولون
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com