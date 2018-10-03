ضبط, 120, بندقية, و151, مسدسًا, و129, قنبلة, يدوية, وغيرها, في, البلدات, العربية,

في بيان للناطق بلسان الشرطة مساء اليوم الاربعاء انه ومنذ بداية هذا العام تم رصد أكثر من 20 قطعة سلاح اوتوماتيكية و151 مسدسًا و129 قنبلة و55 عبوة ناسفة في لواء الشمال فقط، بالاضافة الى 8 لوائح متفجرة و9 قذائف هاون و1.2 كيلوغرام مواد مفتجرة وغيرها".

واضاف:"سنباشر عملنا في الميدان مستخدمين كافة وحداتنا الخاصة والسرية وكافة الوسائل والتقنيات المتقدمة جدًا ومن ثم اجراء تحقيقات سريعة بالتعاون مع النيابة العامة بهدف تقديم هؤلاء المجرمين الى العدالة ومحاكمتهم بشكل صارم، هذا العمل المركز ادى الى القاء القبض على عشرات المشتبهين بارتكاب مخالفات خطرة تتعلق بالاسلحة غير المرخصة منها حيازة واستحدام وبيع الاسلحة واطلاق النار بشكل غير قانوني