"نذكر, ولن, ننسى, ", وقفة, اضاءة, شموع, في, شعب ,

بمبادرة من القيادة الشبابية في شعب كانت وقفة اضاءة شموع تخليدا" لذكرى شهداء هبة اكتوبر على دوار محمود درويش بمدخل القرية

وقد تخلل الوقفة هتافات تؤكد عدم نسيان شهدائنا الابرار وتلاها كلمة للشيخ ابو علي امام الجامع القديم والذي سرد احداث اكتوبر 2000 مذكرا" بما حدث ومطالبا" الاهالي بتوعية ابنائهم وحديثهم عن تاريخنا الفلسطيني

ومن ثم كلمة للقيادة الشباببة القتها الطالبة لينا حسين مؤكدة دور الشباب الهام الذي راهنت عليه غولدا مئير بانهم سينسون وقالت اننا شبيبة واعية لقضيتنا ومؤكدين على حقنا في هذه البلاد وشكرت اللجنة الشعبية والقيادة الوطنية والمرشحين واهالي البلد لتلبيتهم الدعوة.