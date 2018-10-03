تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-09 23:48:43 الريال يهزم ليجانيس ويضع قدما في ربع نهائي الكأس |  2019-01-10 00:39:19 اصابة رجل 45 عاماً باطلاق نار في مدينة طمرة |  2019-01-09 22:09:14 نائب رئيس برشلونة يثير الشكوك حول مستقبل فالفيردي |  2019-01-09 22:06:35 ابو عبيدة يوجه رسالة لأهل الضفة الغربية |  2019-01-09 20:02:58 يركا:القاء قنابل خلال جلسة في المجلس المحلي |  2019-01-09 20:00:55 نتنياهو وترامب سيجتمعان قبيل الانتخابات |  2019-01-09 20:00:32 استدعاء جميع طلاب مدرسة "قتلَة" الرابي |  2019-01-09 18:17:01 الهستدروت تستأنف على اوامر المنع التي اصدرتها المحكمة ضد الإضراب في المستشفيات‎ |  2019-01-09 18:15:18 اللد:القاء القبض على مشتبه بإطلاق نار وحيازة أسلحة غير قانونية |  2019-01-09 14:58:00 أستراليا تلمح إلى إمكانية منحها رهف القنون حق اللجوء |  2019-01-09 14:23:31 تقديم تصريح مدع ضد محمد لبابيدي من عكا بشبهة قتل زوجته ايمان عوض من عكا طعنا بالسكين |  2019-01-09 14:15:46 جبارين للوزير درعي: مخططات توسيع حريش تخنق البلدات العربية وتحاصرها |  2019-01-09 14:10:12 السجن 5 سنوات لسائق 44 عاما من شفاعمرو بتهمة التسبب بموت سائق دراجة نارية بحادث وتركه مصابا |  2019-01-09 13:47:16 كابول - اختفاء اثار الشاب ايمن عبد الغني (23 عاما) وعائلته تناشد الجمهور المساعدة في البحث عنه |  2019-01-09 13:20:29 تمديد اعتقال مقاول من كفرقرع بشبهة اطلاق نار على مهندس بعد خلاف بينهما في ورشة بناء بقيساريا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

"نذكر ولن ننسى " وقفة اضاءة شموع في شعب 



  |     |   اضافة تعليق



بمبادرة من القيادة الشبابية في شعب كانت وقفة اضاءة شموع تخليدا" لذكرى شهداء هبة اكتوبر على دوار محمود درويش بمدخل القرية 

 

وقد تخلل الوقفة هتافات تؤكد عدم نسيان شهدائنا الابرار وتلاها كلمة للشيخ ابو علي امام الجامع القديم والذي سرد احداث اكتوبر 2000 مذكرا" بما حدث ومطالبا" الاهالي بتوعية ابنائهم وحديثهم  عن تاريخنا الفلسطيني

ومن ثم كلمة للقيادة الشباببة القتها الطالبة لينا حسين مؤكدة دور الشباب الهام الذي راهنت عليه غولدا مئير  بانهم سينسون  وقالت اننا شبيبة واعية لقضيتنا ومؤكدين على حقنا في هذه البلاد وشكرت اللجنة الشعبية والقيادة الوطنية والمرشحين واهالي البلد لتلبيتهم الدعوة.

 





كلمات متعلقة

"نذكر, ولن, ننسى, ", وقفة, اضاءة, شموع, في, شعب ,

تابعونــا

اصابة رجل 45 عاماً باطلاق نار في مدينة طمرة اصابة رجل 45 عاماً باطلاق نار في مدينة طمرة 2019-01-10 | 00:39:19

جاء في بيان صادر عن مركز الزهراوي الطبي أن الطواقم الطبية قامت بنقل رجل 45عاماً الى...

يركا:القاء قنابل خلال جلسة في المجلس المحلي يركا:القاء قنابل خلال جلسة في المجلس المحلي 2019-01-09 | 20:02:58

علم مراسل الصنارة نت مساء اليوم الاربعاء انه خلال جلسة للمجلس المحلي في يركا تم...

الهستدروت تستأنف على اوامر المنع التي اصدرتها المحكمة ضد الإضراب في المستشفيات‎ الهستدروت تستأنف على اوامر المنع التي اصدرتها المحكمة ضد الإضراب في المستشفيات‎ 2019-01-09 | 18:17:01

في اعقاب صدور أوامر المنع خلال ليلة أمس ردا على النية بالشروع بإضراب من قِبل موظفي...

اللد:القاء القبض على مشتبه بإطلاق نار وحيازة أسلحة غير قانونية اللد:القاء القبض على مشتبه بإطلاق نار وحيازة أسلحة غير قانونية 2019-01-09 | 18:15:18

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:تلقت الشرطة ليلة أمس...

تقديم تصريح مدع ضد محمد لبابيدي من عكا بشبهة قتل زوجته ايمان عوض من عكا طعنا بالسكين تقديم تصريح مدع ضد محمد لبابيدي من عكا بشبهة قتل زوجته ايمان عوض من عكا طعنا بالسكين 2019-01-09 | 14:23:31

تم اليوم الاربعاء في محكمة الصلح بحيفا تقديم تصريح مدع بحق المواطن محمد لبابيدي 37...

جبارين للوزير درعي: مخططات توسيع حريش تخنق البلدات العربية وتحاصرها جبارين للوزير درعي: مخططات توسيع حريش تخنق البلدات العربية وتحاصرها 2019-01-09 | 14:15:46

لا تزال المخططات الحكومية بشأن مدينة حريش الواقعة في قلب منطقة وادي عارة تثير...

السجن 5 سنوات لسائق 44 عاما من شفاعمرو بتهمة التسبب بموت سائق دراجة نارية بحادث وتركه مصابا السجن 5 سنوات لسائق 44 عاما من شفاعمرو بتهمة التسبب بموت سائق دراجة نارية بحادث وتركه مصابا 2019-01-09 | 14:10:12

حكمت المحكمة المركزية في حيفا اليوم الاربعاء على شاب (44 عاما من شفاعمرو بالسجن 5...

كابول - اختفاء اثار الشاب ايمن عبد الغني (23 عاما) وعائلته تناشد الجمهور المساعدة في البحث عنه كابول - اختفاء اثار الشاب ايمن عبد الغني (23 عاما) وعائلته تناشد الجمهور المساعدة في البحث عنه 2019-01-09 | 13:47:16

تناشد عائلة عبد الغني في كابول الجمهور المساعدة في البحث عن ابنها الشاب ايمن (23...

تمديد اعتقال مقاول من كفرقرع بشبهة اطلاق نار على مهندس بعد خلاف بينهما في ورشة بناء بقيساريا تمديد اعتقال مقاول من كفرقرع بشبهة اطلاق نار على مهندس بعد خلاف بينهما في ورشة بناء بقيساريا 2019-01-09 | 13:20:29

اعتقلت الشرطة رجلا 35 عاما من كفرقرع يعمل مقاولا بشبهة اطلاق النار على مهندس بعد...

فيديو وصور -جبل الشيخ تكسوه الثلوج واستعدادات مكثفة لفتحه فيديو وصور -جبل الشيخ تكسوه الثلوج واستعدادات مكثفة لفتحه 2019-01-09 | 12:25:39

تجري في منتجع جبل الشيخ الاستعدادات على قدم وساق لافتتاحه امام الزوار خلال...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids فلسطيني دبكة يرقص مواجهات القاء حجارة الضفةعلاء ابو صالح مصطفى ابو رحال شباب الخليل المدافع اتحاد ابناء سخنين احتفالات سبت النور قداس كنيسة القيامه القدس عيد الفصح المجيد اصابة خطيرة طفل رضيع مستشفى رمبام حيفا يخضع العلاج انفلونزا الخنازير فيروس ضريبة ارنونا الغاء وزير درعي جامعيون مساكن طلبه كليات 4 قتلى حادث علي حليحل احمد رافع عواوده دارين تالحج الريحيانية عين الاسد عبد الله سهام سعيد عيد الاسد الجش كفر كنا طرق شجار طلاب احدى مدارس قرية عيلبون اصابات اعتقالات الشرطة التحقيق طالب جامعي معلم بديل تخابر تل السبع الجهاد الاسلامي النقب تخابر نشطاء اعتقال الاردن شاب بيرم كيال باريس فرنسا بخير عائلته تفجيرات لاعب برايتون الفتى محمد خطيب دهس حادث متأثرا جراحه وفاة مصرع قلنسوة الطيرة اعلان حالة طوارئ خلل طائرة هبوط اضطراري كييف اوكرانيا 182 راكبا مسافرا عجلات التحريض على المسيحيين عبر الفيسبوك منشورات اعتقال شفاعمرو مدينة الشرطة مكاتب صحيفة المدينة ام الفحم تفتيش الشرطة اقتحام شرطة وحدات خاصة كفر كنا 1500 شخص يتظاهرون نصرة للحركة الاسلامية الشق الشمالي شجار الجديدة المكر اصابة شخصين اطلاق نار
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com